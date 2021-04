Umfrage: Mehrheit für Randbebauung des Tempelhofer Feldes

Berlins. Eine Mehrheit der Berliner ist einer neuen Umfrage zufolge für den Bau von Wohnungen am Rand des Tempelhofer Feldes. Auf eine entsprechende Frage antworteten in einer am Donnerstag veröffentlichten Civey-Umfrage im Auftrag des "Tagesspiegel" 60,5 Prozent mit Ja. 35,0 Prozent sagten Nein, 4,5 Prozent hatten keine Meinung dazu.

Damit scheint die Stimmung in der Bevölkerung vor dem Hintergrund der Wohnungsknappheit in Berlin zu kippen. Bei einem Volksentscheid 2014 hatte sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, die riesige Freifläche des stillgelegten Flughafens so zu belassen, wie sie ist. Seither blieb das Gelände weitgehend unberührt und ist heute ein beliebter Ort für Freizeitaktivitäten aller Art. Zuletzt sprachen sich auch SPD, CDU oder FDP für eine Randbebauung aus.

Unter den Berlinern ist die Zustimmung laut Umfrage unter den Wählern der FDP und der SPD mit jeweils mehr als 75 Prozent am größten. Menschen, die sich noch nicht auf eine Partei festgelegt haben und Wähler der Linken sind die beiden einzigen Gruppen, die nicht mehrheitlich für Baupläne votieren.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-52303/2