Maskenpflicht in Berlin: Wo es kostenlose FFP2-Masken gibt

Berlin. In Berlin gelten seit Mittwoch, den 31. März 2021, schärfere Corona-Regeln. Dazu zählt auch eine verschärfte Maskenpflicht. Im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen darf nur noch eine FFP2-Maske getragen werden. Die bislang ebenfalls gültigen OP-Masken werden nicht mehr akzeptiert. Für Bedürftige werden FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Berechtigt sind Empfänger von Arbeitslosengeld II, von Leistungen der Grundsicherung, der Hilfe zum Lebensunterhalt, von Hilfen zur Pflege, von Wohngeld sowie Empfänger von Eingliederungshilfen. Ebenfalls erhalten Empfänger des Kinderzuschlags und von BAföG kostenlos Masken.

Die Berliner Bezirke geben die Masken aus. Die Berliner Morgenpost listet auf, wo und wann genau Bedürftige die medizinischen Masken erhalten:

Friedrichshain-Kreuzberg

Seit Donnerstag, 1. April 2021 verteilt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kostenfrei FFP2-Masken an bedürftige Personen. Die Ausgabe der Masken ist auf fünf Stück pro Berechtigten beschränkt.

STZ Friedrichshain; Pauline-Staegemann-Str. 6, 10249 Berlin; Di, Mi und Fr 11 bis 13 Uhr

Selbsthilfe-Treffpunkt; Boxhagener Str. 89, 10245 Berlin; Mi 15 bis 18 Uhr und Fr 10 bis 13 Uhr

AWO Kiezcafe; Petersburger Str. 92, 10249 Berlin; Mo bis Fr von 11 bis 16 Uhr

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V.; Urbanstr. 21, 10961 Berlin; Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr vor dem NHU

MGH Gneisenaustraße; Gneisenaustr. 12, 10961 Berlin; Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr

MGH Wassertor; Wassertorstr. 48, 10969 Berlin; Mo bis Fr von 13 bis 16 Uhr vor dem Mehrgenerationenhaus

Kotti e.V.; Oranienstraße 34, 10999 Berlin; Mo bis Do 10 bis 16.30 Uhr und Fr von 10 bis 13 Uhr

AWO Begegungszentrum; Adalbertstr. 23 a, 10997 Berlin; Mo bis Fr von 9 bis 15 Uhr

Kreuzberger Stadtteilzentrum; Lausitzer Str. 8, 10999 Berlin; Mo, Mi, Do und Fr von 12 bis 16 Uhr

Inti Haus; Friedrichstr. 1, 10969 Berlin; Mo bis Fr von 11 bis 15 Uhr

RuDi Kultur- und Nachbarschaftszentrum; Modersohnstr. 55, 10245 Berlin; Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr

KPE – Kontaktstelle PflegeEngagement; Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin; Di von 11 bis 14 Uhr

Familienzentrum Menschenskinder; Fürstenwalder Straße 25/30, 10243 Berlin; Mo bis Fr von 10 bis 16 Uhr

Nachbarschaftstreff der Volkssolidarität – WIR IM KIEZ; Koppenstraße 61, 10243 Berlin; Mo und Do von 13 bis 15 Uhr sowie Mi von 9 bis 11 Uhr

Lichtenberg

In Lichtenberg erfolgt die Ausgabe am Freitag, 2. April, und Sonnabend, 3. April 2021, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Ab dem 6. April können Masken an weiteren Stellen abgeholt werden.

Folgende feste Standorte sind geplant:

Linden-Center am Prerower Platz 1

U-Bahnhof Friedrichsfelde

Anton-Saefkow-Platz

Rewe-Markt in der Randowstraße 3, 13057 Berlin

Netto-Filiale am Tierpark, Elfriede-Tygör-Straße 5, 10319 Berlin

Bahnhof Wartenberg

Ab Dienstag, 6. April 2021:

Begegnungsstätte RoBertO im Haus der Generationen, Paul-Junius-Str. 64A, 10369 Berlin, Ausgabezeiten für die Masken Montag 9-13 Uhr, Mittwoch: 10-14 Uhr, Freitag: 10-14 Uhr, Keine Ausgabe an Feiertagen, Tel.: 030/98601999-13, www.rbo-inmitten.berlin

iKARUS stadtteilzentrum, Wandlitzstraße 13, 10318 Berlin,Ausgabezeiten für die Masken, Dienstag bis Donnerstag: 9-14 Uhr,

Freitag: 9-13 Uhr, Keine Ausgabe an Feiertagen, Bitte beachten: die Ausgabe erfolgt ausschließlich im Außenbereich, Telefon: 030/89622552, http://www.ikarus.sozdia.de

Freitag: 9-13 Uhr, Keine Ausgabe an Feiertagen, Bitte beachten: die Ausgabe erfolgt ausschließlich im Außenbereich, Telefon: 030/89622552, http://www.ikarus.sozdia.de Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin,Ausgabezeiten für die Masken, Montag bis Freitag 9.00 -16:00 Uhr,

Keine Ausgabe an Feiertagen, Tel.: 962771-24, ww.vav-hhausen.de

Keine Ausgabe an Feiertagen, Tel.: 962771-24, ww.vav-hhausen.de Kiezspinne FAS e.V., Schulze-Boysen-Str. 38, 10365 Berlin,Ausgabezeiten für die Masken, Montag bis Freitag 8.00-19.00 Uhr

Samstag 14.30-19.30 Uhr, Keine Ausgabe an Feiertagen, Bitte beachten: Die Abholenden melden sich bitte am Empfang des Hauses, Tel.: 030/755489635, www.kiezspinne.de

Neukölln

Die Ausgabe von kostenfreien FFP2-Masken in Neukölln beginnt am Dienstag, den 6. April 2021. Der Senat stellt dem Bezirksamt 130.000 Masken zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt in der kommenden Woche von Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr an folgenden Standorten:

Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Str. 83

Blaschkoallee 32

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1

Spandau

Spandau verteilt bis vorerst Ende April kostenlose FFP2-Masken an Bewohner des Bezirks mit geringem Einkommen. Lediglich an diesem Donnerstag, 1. April, findet keine Masken-Ausgabe statt.

Seniorenklub Lindenufer, Mauerstr. 10a, 13597 Berlin, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr

sowie ab dem 8. April 2021: Seniorenklub Südpark, Weverstr. 38, 13595 Berlin

und Seniorenklub Hakenfelde, Helen-Keller-Weg 10, 13587 Berlin, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr



Charlottenburg-Wilmersdorf

In Charlottenburg-Wilmersdorf sollen am Donnerstag, den 1. April, Masken eintreffen. Es gebe aber noch Altbestände an Masken, die an über 60-Jährige ausgegeben wurden, teilte eine Sprecherin mit.

Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 96, Eingang Stadtbibliothek: Die Ausgabe erfolgt im Eingangsbereich

Dienstgebäude Hohenzollerndamm 177: Haupteingang.

Geschäftsstelle / Kundencenter DRK Berlin-Zentrum e.V. im Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstraße 25, Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr

Rotkreuz-Laden Second-Hand, Klausenerplatz 9, 14059 Berlin, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 11 Uhr bis 15 Uhr

In der DRK Seniorenbegegnungsstätte an der Schlangenbader Straße 12 werden vom DRK ab 3. Februar immer mittwochs von 11 bis 16 Uhr medizinische Masken ausgegeben

Pankow

Auch das Bezirksamt Pankow gibt Masken im Rahmen der Sprechzeiten an Bedürftige aus. Am Donnerstag sollen die Masken geliefert werden.

Rathaus Pankow, Breite Str. 24a-26, 13187 Berlin

Rathaus Weißensee, Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin

Treptow-Köpenick

Der Bezirk Treptow-Köpenick hat bislang noch keine Masken erhalten, rechnet aber damit, dass die Masken nach Ostern eintreffen. Sie werden dann an folgenden Stellen im Rahmen der Öffnungszeiten ausgegeben:

Kiezklub Alte Schule in Adlershof, Dörpfeldstr. 52 in 12489 Berlin, Sprechzeiten: dienstags 13 bis 14 Uhr oder vereinbaren Sie einen Termin, Tel.: (030) 90297-5767/ 0151 16253113

Kiezklub Bohnsdorf, Dahmestraße 33, 12526 Berlin, Sprechzeit der Leitung: täglich 9 bis 10 Uhr, Montag-Mittwoch 12 bis 15 Uhr, Tel.: (030) 67895091

Kiezklub Gerard Philipe in Alt-Treptow, Karl-Kunger-Straße 30, 12435 Berlin, Sprechzeit: dienstags 10-12 Uhr oder vereinbaren Sie einen Termin, Tel.: (030) 53210983

Kiezklub Haus der Begegnung in Wendenschloß, Wendenschloßstr. 404, 12557 Berlin, Sprechzeiten: Dienstag: 10 bis 12 Uhr oder vereinbaren Sie einen Termin, Tel.: (030) 654 88 114

Kiezklub im Bürgerhaus Altglienicke, Ortolfstraße 182-184, 12524 Berlin, Sprechzeiten: Mittwoch 13 bis 15 Uhr oder vereinbaren Sie einen Termin, Tel.: (030) 90297-6717

Kiezklub KES in Oberschöneweide, Plönzeile 4, 12459 Berlin, Sprechzeiten der Leitung in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, Tel.: (030) 90297-5415

Kiezklub Rahnsdorf, Fürstenwalder Allee 362, 12589 Berlin,Sprechzeiten Montag: 13 bis 16 Uhr, Mittwoch: 13 bis 16 Uhr, Tel.: (030) 648 60 90

Kiezklub Rathaus Johannisthal, Sterndamm 102, 12487 Berlin, Sprechzeiten des Leiters dienstags: 10 bis 12 Uhr, Tel.: (030) 90297-5665

Kiezklub Treptow-Kolleg in Baumschulenweg, Kiefholzstraße 274, 12437 Berlin, Sprechzeiten Montag: 10 bis 12 Uhr, Dienstag: 10 bis 12 Uhr, Tel.: (030) 5320095

Kiezklub Vital in Friedrichshagen, Myliusgarten 20, 12587 Berlin, Tel.: (030) 90297-3610

Reinickendorf

Das Bezirksamt Reinickendorf teilte auf der Homepage mit, dass die vom Senat in Aussicht gestellten FFP2-Masken noch nicht eingetroffen sind. Das Bezirksamt werde kurzfristig mit der Verteilung an Bedürftige beginnen, sobald eine Lieferung erfolgt sei. Eine Information soll folgen.



Die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg haben bisher noch keine Ausgabestellen und - zeiten mitgeteilt.