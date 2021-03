Ein Schild mit der Aufschrift "Arztpraxis" steht an der Straße.

Krankheiten Brandenburg will mit Arztpraxen das Impftempo ankurbeln

Potsdam. Brandenburg will mithilfe der Arztpraxen das Tempo der Corona-Impfungen im Land forcieren. Dort liege das einzige Steigerungspotenzial, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch. In den Krankenhäusern, Impfzentren und mobilen Impfteams sei das nicht möglich.

"Wenn jeder Arzt, der sich bereit erklärt hat zu impfen, ab nächste Woche Impfdosen erhält, können wir das erreichen", betonte er. Es gebe die Zusage vom Bund, dass jeder Bundesbürger bis September ein Impfangebot erhalte. Dafür müssten in Brandenburg in jeder Kalenderwoche 125 000 Personen geimpft werden. "Davon sind wir im Moment noch weit entfernt", sagte der Minister.

Nach Ansicht des Vize-Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Brandenburg, Holger Rostek, kann im Land ab nächster Woche flächendeckend geimpft werden. 30 000 Impfdosen werden über den Bund zur Verfügung gestellt. 1500 Praxen erhielten dann jeweils etwa 20 Dosen. "Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte er. Dazu kommen aber noch zunächst 28 000 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca aus dem Kontingent des Landes. Sie gingen an 200 Modellpraxen für Menschen, die über 60 Jahre alt sind.

Nach der Empfehlung der Nationalen Impfkommission wurden nach den Angaben Impfungen mit den Stoff Astrazeneca an unter 60-Jährige am Dienstagnachmittag in Brandenburg eingestellt. Im April standen keine Zweitimpfungen für die Altersgruppe im Plan, die damit auch nicht abgesagt werden müssen, sagte Stübgen. Für Erstimpfungen werde eine neue Lieferung nach Ostern erwartet.

Bislang sind nach Angaben des Innenministeriums 416 951 Personen geimpft worden: 319 698 erstmals und 97 253 bereits zum zweiten Mal.

