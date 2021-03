Polizei ahndet Corona-Verstöße in Berliner Parks

Berlin. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen hat es am Dienstag viele Menschen in die Berliner Parks getrieben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, seien den Tag über immer wieder Verstöße gegen die Corona-Verordnung gemeldet worden - etwa bei einer größere Menschenansammlung auf dem Tempelhofer Feld. Die entsandten Einsatzkräfte hätten die Verstöße geahndet und die Corona-Verordnung umgesetzt, hieß es. Einen Gesamtüberblick zur Zahl der Einsätze und Verstöße gab es am Abend noch nicht. Es werde auch in den kommenden Tagen damit gerechnet, dass die Menschen bei warmen Wetter nach draußen drängen, sagte ein Sprecher.

