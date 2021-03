Berlin. Ein Fahrradfahrer und ein Rollerfahrer sind bei einem Unfall im Berliner Stadtteil Schöneberg am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurden die Beiden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. In Folge des Unfalls auf der Martin-Luther-Straße kam es laut Feuerwehr zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Verlauf und Ursache des Unfalls waren am Abend noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-35773/2