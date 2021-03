1,6 Millionen kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

Berlin. Zum Start der FFP2-Maskenpflicht am Mittwoch in Berlin will der Senat Bedürftige mit den teureren Masken ausstatten. Insgesamt 1,6 Millionen Masken sollen kostenlos an Menschen mit geringem Einkommen, an Obdachlose und Geflüchtete verteilt werden, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Dienstag mitteilte. Die Masken sollen demnach in Einrichtungen der Bezirke, der Wohnungslosenhilfe und in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) verteilt werden.

Mehr als 600 000 Hauptstadtbewohner haben laut Senatsverwaltung Anspruch auf die kostenlosen Masken. Dazu zählen neben den Inhabern des "Berlinpass" auch Bafög-Empfänger und Azubis, die die Ausbildungsbeihilfe erhalten.

Der Senat hatte die zuvor geltende Pflicht, eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske in Innenräumen und im ÖPNV zu tragen, wegen hohen Corona-Infektionszahlen verschärft. In allen Innenräumen jenseits der eigenen Wohnräume gilt ab Mittwoch die FFP2-Maskenpflicht. In den Sozialen Medien gab es zuvor Kritik an der verschärften Maskenpflicht - etwa wegen höherer Anschaffungskosten für die Schutzmasken.

