Friedrichswalde. Eine Frau ist bei einem Autounfall in Friedrichswalde (Kreis Barnim) bei einem Unfall gestorben, nachdem sie mit einem Auto gegen einen Baum gekracht war. Ein weiterer Insasse wurde bei dem Unfall auf der L23 schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Das Auto war demnach am Vormittag in Richtung Ringenwalde unterwegs, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum.

