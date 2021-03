Wetter in Berlin: Wie warm wird es Ostern in Berlin

Am Mittwoch werden die Berliner mit fast sommerlichem Wetter verwöhnt. Gründonnerstag und Karfreitag wird es nicht mehr ganz so warm.

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger können an den ersten beiden Ostertagen zumindest mit etwas Sonne rechnen. Allerdings soll es zu Gründonnerstag und Karfreitag nicht mehr ganz so warm wie am Mittwoch (bis zu 24 Grad) werden. Für Gründonnerstag kündigen die Wetterexperten viele Wolken und etwas Sonne an. Es bleibt meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Eine dickere Jacke brauchen Berliner und Brandenburger dann am Karfreitag. Im Vergleich zum Vortag sollen es fast zehn Grad kühler werden: Maximal werden laut DWD dann nur noch zwischen zehn und zwölf Grad erwartet. Zudem gebe es zahlreiche Wolkenfelder, die die Sonne aber zeitweise durchblicken lassen.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Dienstag, 30. März 2021: Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf viel Sonnenschein, zeitweise Durchzug von Schleierwolken, trocken. Ungewöhnlich mild bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Mittwoch klar oder gering bewölkt, niederschlagsfrei. Gebietsweise flacher Nebel. Tiefsttemperatur zwischen 6 und 1 Grad, vielerorts Frost in Bodennähe zwischen 0 und -3 Grad. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

