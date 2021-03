Corona in Berlin Einzelhändler in Berlin sauer wegen Corona-Tests

Ab Mittwoch können Kunden in Berlin gegen den Nachweis eines negativen Corona-Tests ohne Termin einkaufen gehen. Während der Handelsverband Berlin-Brandenburg dies als Fortschritt sieht und sich große Einkaufszentren und Kaufhäuser mit eigenen Testzentren rüsten, bedeuten die Änderungen für kleinere Geschäfte teils mehr Aufwand und Besorgnis. So müssen sie die Tests kontrollieren und eventuell viel erklären. Etwa, dass der Nachweis einer Impfung oder überstandenen Covid-19-Erkrankung nicht als Ersatz für einen Negativ-Test gilt.

Lesen Sie hier: Welche Corona-Regeln in Berlin gelten

Arbeitgeber sind dann zudem verpflichtet, ihren Mitarbeitern zweimal wöchentlich Corona-Tests anzubieten – für Arbeitnehmer gibt es umgekehrt aber keine Pflicht, sich auch testen zu lassen. Für Schutzmasken gilt, dass im Einzelhandel Kunden ab Mittwoch FFP2-Masken tragen müssten – ebenso wie unter anderem im öffentlichen Nahverkehr. Mitarbeiter in den Geschäften müssen ebenfalls Masken tragen, allerdings reichen hier einfache medizinische Masken aus. Wie wird das neue Einkaufen? Wir haben uns in sechs Geschäften in Charlottenburg und Kreuzberg umgehört.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Leere Geschäfte und lange Schlangen vor Teststationen

Verkäufer Dwayne Gardener aus dem Modegeschäft „Chapati“ hält einen erneuten Lockdown für die bessere Variante.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Auch wenn das Modegeschäft „Chapati“ an der Wilmersdorfer Straße nur wenige Meter von einer Schnellteststation bei einer Apotheke entfernt liegt, rechnet Verkäufer Dwayne Gardener damit, dass eine Testpflicht viele Kunden vom Shoppen abschrecken könnte. Dabei ist auch jetzt schon, ohne die neue Maßnahme, wenig los. Am Montagmittag schaut sich nur eine einzelne Kundin zwischen den Kleiderständern um. Eine lange Schlange mit rund ein Dutzend Menschen bildet sich zur gleichen Zeit hingegen wenige Meter weiter vor der Teststation. Ab Mittwoch könnte es noch mehr Testwillige geben. „Das ist doch schwachsinnig“, sagt der 36-Jährige. Ganz grundsätzlich habe er sich sehr über die Testpflicht im Einzelhandel aufgeregt, als er davon erfahren habe, so Gardener. „Natürlich habe ich mir da die Frage gestellt, ob das nicht Lobbyarbeit ist.“ Vielmehr treibt ihn jedoch die Sorge um, dass „wir wieder dabei sind, alles zu verspielen“ und die Infektionen noch weiter steigen. Da helfe auch keine Testpflicht. Ein erneuter Lockdown sei die bessere Variante, findet Gardener.

„Man weiß nicht genau: Was darf man, was darf man nicht?“

Geschäftsinhaberin Ulla Heinz wäre für 14 Tage, in denen wirklich alle Berliner zu Hause bleiben, die nicht systemrelevant sind.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Ulla Heinz schneidert Taschen, Hemden und Accessoires aus alten Packdecken, Herrenhemden und Krawatten – Upcycling ist eine Idee, die genau zwischen die kleinen Geschäfte an der Körtestraße passt, die Antiquitäten, Secondhand-Mode, Blumen und Design bieten. Doch die meisten Kunden finden ihren Laden „Beverly Berlin“ nicht vor Ort, sondern im Internet. Eröffnet hat sie erst im April 2020 – und hatte dann im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur wenige Tage geöffnet. Wenn nun Kunden in der Tür stehen fragt sie diese deshalb selbst vorsorglich noch mal nach den neuesten Corona-Regeln. „Darf man, darf man nicht? Ich bin noch gar nicht darin geübt, alles so genau zu wissen.“ Ihr selbst, sagt sie, wäre es lieber, die Ladentüren vorerst noch einmal zu schließen. Nicht nur, weil sie ohnehin fast ausschließlich im Internet verkauft. „Ich wäre für einen harten Shutdown, 14 Tage, in denen wirklich alle zu Hause bleiben, die nicht systemrelevant sind. Mit einer Homeoffice-Pflicht für Büros, die auch kontrolliert wird.“ Tests hält sie für keine gute Alternative. „Ich traue den Tests nicht so richtig – die Maskenpflicht halte ich für effektiver und wichtiger.“

In Kreuzberg wünscht man sich eine starke Hand

Gastwirt Rüdiger Oetcke sagt, Kanzlerin Angela Merkel solle die Politik an sich ziehen, „damit es mal vorangeht“.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Das Café und Bistro„Oetcke“ ist nicht nur räumlich der Mittelpunkt der Körtestraße, die unter Anwohnern als schönere Alternative zur oft überlaufenen Bergmannstraße in Kreuzberg gilt. An den hochgeklappten Tischen stehen zwei ältere Kunden, eine Dame, ein Herr, beide über 70 und „gerade geimpft“, wie sie stolz erzählen. Dass ab Mittwoch Kunden in Berlin mit negativen Corona-Tests einkaufen dürfen sollen, halten sie für einen Fehler. Die Kanzlerin solle die Politik an sich ziehen, „zur Not mit einem Notstandsgesetz wie im Krieg, das ist rechtlich wohl auch möglich“, meint der Kunde. Auch Gastwirt Rüdiger Oetcke sieht es kritisch, dass die Einzelhändler ihre Kunden nun auf Corona-Tests kontrollieren sollen. Als Gastronom wird es selbst ihn zunächst nicht betreffen, „aber es kann nicht sein, dass wir das jetzt ausbaden und die Arbeit machen, weil die Politik ihren Pflichten nicht nachkommt.“ Er findet: „Auch, wenn es in Kreuzberg vielleicht seltsam klingt, wünsche ich mir in der Pandemie jetzt mal eine starke Hand – also, einmalig, nicht für immer. Aber damit es mal vorangeht.“

Lieber weiter Maskenpflicht und Terminshopping

Ladeninhaber Oskar Fleer in seinem Kreuzberger Geschäft „Flairs“. Der junge Unternehmer findet seine Kundschaft inzwischen auch online.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Oskar Fleer ist 23 Jahre alt – und Inhaber eines eigenen Geschäfts mit dem passenden Namen „Flairs“. An der Körtestraße verkauft er Lampen, Decken und Accessoires im Stil irgendwo zwischen Sylt und Orient – typisch Kreuzberg also. Ein Jahr lang lief das Geschäft gut, das fußläufig zum U-Bahnhof Südstern liegt, dann kam das Virus. „Ohne dieses erste Jahr hätte ich eine Bruchlandung hingelegt“, sagt der junge Unternehmer. So hat er im Corona-Jahr sein Geschäft ins Internet verlegt und auch eine Homepage erstellt. Corona-Hilfe hat er nur einmal beantragt, „danach habe ich mir das gespart – zu umständlich“. Einen Shutdown für zwei Wochen hält er für wenig effektiv, „danach würden die Zahlen nur wieder steigen.“ Er würde lieber mit Terminen und Maskenpflicht weitermachen wie bisher, „das hat ja halbwegs geklappt“. Ohnehin kämen kaum noch Kunden in sein Geschäft. Maximal zwei darf er gleichzeitig einlassen. Eine Testpflicht, meint er, schrecke nur noch mehr ab. Sinnvoller sei es, sich auf das neue Kaufverhalten der Menschen einzustellen. Auch nach der Pandemie werde wohl nicht wieder so analog eingekauft wie zuvor.

„Alles ist besser, als den Laden wieder zu schließen“

Torben Pahl fehlen Informationen zur Umsetzung und Kontrolle der Testpflicht. Ansonsten ist er froh, sein Geschäft öffnen zu können.M. GambariniFFS

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Für Torben Pahl ist „alles besser, als wieder zu schließen“, sagt er. Seit mehr als drei Jahren ist er Inhaber des Dekogeschäfts „Hartog“ an der Knesebeckstraße. Dafür nimmt er dann auch die Möglichkeit hin, dass mit der Testpflicht weniger Kunden zum Shoppen ins Geschäft kommen könnten. „Ich hoffe einfach, dass unsere Stammkunden uns trotzdem treu bleiben“, sagt der 42-Jährige und versucht damit, das Ganze optimistisch zu sehen. Jedoch verstehe er auch die Problematik, dass den Kunden dadurch ein Stück Flexibilität genommen wird. Für ihn stellt sich jedoch vielmehr die Frage, wie die Testpflicht im Endeffekt umgesetzt werden soll. „Ich habe keine Ahnung, wie wir das handhaben und die Tests prüfen sollen“, sagt er. „Woher soll ich denn wissen, ob ein Dokument echt ist oder nicht?“ Grundsätzlich störe ihn am meisten, dass von der Regierung immer wieder Ansagen kämen, aber keine genauen Informationen dazu, wie die Umsetzungen dann erfolgen sollen. Am Ende, sagt er, sei alles, was für ihn zähle aber, dass seine Türen offen seien und die Kunden kommen dürften.

Nur ein Teil seiner Kunden müsste einen Test vorweisen

Peter Bauer verkauft nicht nur Bilder, sondern fertigt auch Rahmen an. Das macht bei der Testpflicht für Kunden einen Unterschied.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Äußerst skeptisch sieht Peter Bauer, Inhaber der Galerie of Modern Art an der Kantstraße, der Testpflicht im Einzelhandel entgegen. „Ich sehe noch nicht, dass diese Maßnahme am Ende auch wirklich umgesetzt wird, weil das einfach zu schwer zu kontrollieren ist“, sagt der 54-Jährige. Wie solle er unterscheiden, ob ein Test echt ist oder nicht? Und was ist mit geimpften Kunden, brauchen die auch einen Nachweis? Alles Fragen, auf die Bauer noch keine Antworten erhalten hat. Hinzu kommt noch eine Verwirrung: Da er nicht nur Gemälde verkauft, sondern auch Rahmen anfertigt, gilt die Testpflicht nur für Kunden, die ein Bild kaufen, nicht aber für jene, die einen Rahmen anfertigen lassen wollen, da das zu einer handwerklichen Dienstleistung zählt. Und sicherer fühle er sich durch eine Testpflicht auch nicht, denn die Kunden trügen ohnehin alle eine Maske und halten Abstand. Zudem, so Bauer, habe er die Erfahrung gemacht, dass mit dem Terminsystem alles einwandfrei funktioniere. Nun habe er die Befürchtung, dass die Testpflicht für viele Kunden zu aufwendig ist und sie wegbleiben.