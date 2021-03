Fahrradstreifen der Polizei jetzt in ganz Berlin unterwegs

Berlin. Die Berliner Polizei schickt seit Montag noch mehr Polizistinnen und Polizisten auf Fahrrädern in den Einsatz auf die Straßen der Hauptstadt. Dabei geht es vor allem um die Überwachung des Straßenverkehrs mit deutlichem Bezug zum Verhalten von und gegenüber Radfahrenden. Seit Beginn der Woche verstärken 54 zusätzliche Einsatzkräfte der neu gegründeten Fahrradstreifen die Fahrradstaffel, die seit nunmehr sieben Jahren im Einsatz ist. Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Innensenator Andreas Geisel (SPD) schickten sie vor dem Olympiastadion in Charlottenburg in den Einsatz.

„Ich freue mich, dass wir unser Erfolgsprojekt der Fahrradstaffel mit unseren neuen Fahrradstreifen außerhalb der City fortführen und ergänzen“, sagte die Polizeichefin. „Ich bin mir sicher, dass die Fahrradstreifen wie die Staffel eine absolute Bereicherung und ein Imagegewinn für die Stadt sein werden.“

Fahrradstreifen sind Bereicherung und Imagegewinn

Ein Teil der neuen Fahrradstreifen ist bereits seit Januar auf den Straßen im Einsatz, doch der sehr kalte und schneereiche Winter sorgte für einen Start mit Verzögerungen. Mit Frühlingsbeginn werden die speziell geschulten Kräfte ihren Dienst ganzjährig in den Abschnitten versehen. Die 54 Fahrradpolizisten sind in den Direktionen 1 (Nord), 2 (West), 3 (Ost) und 4 (Süd) überwiegend außerhalb des S-Bahn-Rings unterwegs. Sie ergänzen die aktuell 34 Beamtinnen und Beamte der Fahrradstaffel mit den Einsatzgebieten City-Ost, an Unfall-Schwerpunkten in Friedrichshain-Kreuzberg und in Teilen Neuköllns. Die Fahrradstaffel wurde vor sieben Jahren als Probebetrieb in der Innenstadt ins Leben gerufen und entwickelte sich laut Polizei „schnell zum Erfolgsmodell der täglichen Polizeiarbeit, von dem die gesamte Stadt profitieren wird“.

Mit Flickzeug, Strafzettelblock und Sonnencreme im Einsatz

„Jeder meiner Kolleginnen und Kollegen wird werktags durchschnittlich zwischen 20 und 25 Kilometer unterwegs sein“, sagte Hauptkommissarin Kerstin Rathenow. Sie leitet die Fahrradstaffel auf dem Abschnitt 14 in Weißensee für die Direktion 1 im Norden der Stadt. „An den Wochenenden werden es wohl um die 40 Kilometer am Tag sein, da die Direktion 1 viel Grün im Norden der Stadt hat. Da werden wir auch viel unterwegs sein.“ Aktuell organisiert sie den Einsatz von 14 Fahrradpolizisten, zu einem späteren Zeitpunkt werden es 16 sein. „Noch habe ich einiges an Organisation und Verwaltung zu tun, ich werde aber auch oft und gern aufs Rad steigen.“

Flickzeug, Werkzeug, ein Ersatzschlauch, Brille, Regenhose und Regencape, Strafzettelblock, Bezahlterminal, ein Touchpad und ein Tube Sonnencreme. Fahrrad-Polizist Clemens Ahting-Kleikamp öffnet seine Packtasche und zeigt, was er täglich im Einsatz mit sich führt. Zusätzlich zu der Ausrüstung, mit der auch jeder andere Streifenpolizist ausgerüstet ist. „Ich war 16 Jahre als Kontaktbereichsbeamter vom Abschnitt 17 auf der Müllerstraße in Wedding unterwegs“, sagte er. „Ich wollte mich verändern und bin auch privat viel auf dem Rad unterwegs. Da lag das nahe, mich für die Fahrradstreife zu bewerben. Zumal ich ja auch weiterhin den Kontakt zu den Menschen auf der Straße habe, was mir gefällt.“ Ahting-Kleikamp wird demnächst viel in Reinickendorf in der Gegend am Nordgraben unterwegs sein, erzählte er. Alle Beamtinnen und Beamten der neuen Fahrradstreife haben sich laut Barbara Slowik freiwillig für den Dienst auf dem Rad entschieden.

Fahrradstreifen sollen Verkehrssicherheit in Berlin erhöhen

Mit dem Startschuss für die Fahrradstreifen und die zusätzlichen 54 Fahrradpolizisten entwickelt sich Berlins Polizei weiter in Richtung einer fußgänger- und radfahrerfreundlichen Hauptstadt, wie es der rot-rot-grüne Senat plant. Bis Ende 2023 soll sich die Zahl der radelnden Einsatzkräfte auf 160 nahezu verdoppeln. Dabei ist geplant, dass dann 100 Polizistinnen und Polizisten der Fahrradstaffel das gesamte Gebiet des inneren S-Bahnrings einschließlich des örtlichen Bereichs der Direktion 5 (City) abdecken. Die Hauptaufgabe der neuen Fahrradstreifen ist die Überwachung des Straßenverkehrs mit ganz überwiegendem Bezug zum Verhalten von und gegenüber Radfahrenden, heißt es bei der Polizei. Ein besonderes Augenmerk sollen die Streifen dabei unter anderem auf das verkehrswidrige Befahren von Gehwegen durch Radfahrer haben sowie die Überwachung des Verhaltens von Pkw- und Lkw-Fahrern beim Rechtsabbiegen.

„Die Sicherheit und der Schutz aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer spielt für uns alle eine große Rolle. In diesem Zusammenhang hat sich die Fahrradstaffel bewährt“, sagte Geisel am Montag vor dem Olympiastadion. „Mit den zusätzlichen Fahrradstreifen sind wir ab sofort auch in den Außenbezirken unterwegs. Die deutliche personelle Aufstockung leistet einen aktiven Beitrag, um die Verkehrssicherheit in unserer Stadt zu erhöhen.“