Siemens und Daimler kooperieren in Marienfelde

Berlin. Die beiden deutschen Konzerne Daimler und Siemens wollen das im Umbruch befindliche Mercedes-Benz-Motorenwerk im Berliner Ortsteil Marienfelde zu einem Erprobungsstandort für digitale und nachhaltige Automobilproduktion umrüsten. Die Unternehmen kündigten am Montag an, dafür jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag investieren zu wollen.

Jörg Burzer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz AG und verantwortlich für die Produktion, sagte der Berliner Morgenpost, geplant sei eine digitale Anlauffabrik mit verschiedenen Fahrzeugmontagestationen. „Wir wollen zusammen mit Siemens die Digitalisierung in der Fahrzeugproduktion auf das nächste Level bringen“, so Burzer weiter. Am Standort Marienfelde erprobte Neuentwicklungen sollen zudem auf das globale Produktionsnetzwerk ausgerollt werden. „Von Berlin in die ganze Welt,“ sagte Burzer. Die Anlauffabrik solle bereits im Oktober ihren Betrieb aufnehmen kündigte er an.

Wegen der Transformation in der Autoindustrie fürchten 2500 Mitarbeiter um ihren Job

Beide Unternehmen wollen einer Mitteilung zufolge innovative Lösungen zur Digitalisierung der Produktion, Steigerung der Energieeffizienz und zur digitalen Qualifizierung von Beschäftigten entwickeln. In Marienfelde sollen demnach Produktionsprozesse weiterentwickelt, getestet und dann in das weltweite Automobilproduktionsnetzwerk der Marke ausgerollt werden.

Mercedes sieht in Partnerschaft mit Siemens auch ein Bekenntnis für den Standort. In den Werkshallen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg bangen die rund 2500 Beschäftigten seit mehreren Monaten um ihre Jobs. Vor allem Dieselmotoren werden dort zusammengebaut. Wegen der fortschreitenden Transformation in der Automobilindustrie hin zu mehr Elektromobilität steht das Geschäftsfeld, für das auch die Marienfelder Mercedes-Mitarbeiter tätig sind, unter Druck.

Elektrische Komponenten statt konventioneller Motoren

Der Autobauer hatte Anfang März angekündigt, dass die konventionelle Motoren- und Komponentenproduktion schrittweise auslaufen soll. Stattdessen würden als Ersatz unter anderem bald elektrische Komponenten für künftige kompakte vollelektrische Mercedes-EQ Modelle gefertigt werden. Zudem soll der Standort Marienfelde zu einem Digital-Campus und zu einem Ort für die Entwicklung, Erprobung und Implementierung wegweisender Softwareapplikationen für das globale Produktionsnetzwerk werden. Die am Montag angekündigte Partnerschaft mit Siemens ist dafür der entscheidende Baustein.

Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands bei Siemens betonte, beide Unternehmen wollten gemeinsam den nächsten großen Schritt hin zu einer nachhaltigen und noch wettbewerbsfähigeren Automobilproduktion unternehmen. Dazu werde Marienfelde als einer der ältesten Mercedes-Standorte zu einem der modernsten Werke der Welt, betonte Neike, der auch maßgeblich daran beteiligt war, dass die Siemensstadt 2.0 in Spandau verwirklicht wird. Siemens investiert dort mehrere Hundert Millionen Euro und will in dem Stadtteile perspektivisch klimaneutrale, industrielle Produktion, Mobilität und Wohnen miteinander verbinden.

Siemens und Mercedes wollen auch mit Start-ups zusammenarbeiten

Neike betonte, dass Berliner Ökosystem habe auch bei der Entscheidung, das Mercedes-Motorenwerk zu modernisieren, eine wichtige Rolle gespielt. Bei der Entwicklung neuer Technik wollen die Partner auch auf Start-ups und die Wissenschaftslandschaft Berlins zurückgreifen. „Da gibt es viele Sachen, die wir nutzen wollen“, sagte der Siemens-Vorstand. Der Industriekonzern selbst bringe als führender Anbieter in der Automatisierung und industriellen Software sein Know-how und Technologien mit in die Partnerschaft ein.

Die Gewerkschaft IG Metall sieht die Zusammenarbeit mit Blick auf das Marienfelder Werk positiv. Über eigene Unternehmensgrenzen hinaus zu denken, sei ein richtiger Schritt, betonte der Erste Bevollmächtige in Berlin, Jan Otto, gegenüber der Berliner Morgenpost. Die Gewerkschaft hatte noch Anfang des Jahres befürchtet, dass mehr als 2000 der 2500 Stellen am Standort durch die Transformationspläne wegfallen könnten.

IG Metall Berlin erwartet weiter Serienfertigung in größerem Umfang

Wie die Morgenpost erfuhr, soll ein Arbeitsplatzabbau in dieser Größenordnung mittlerweile vom Tisch sein. Als Antwort auf alle Transformationspläne am Standort sieht Otto die Pläne von Siemens und Mercedes in Marienfelde aber nicht. „Wir erwarten, dass an diesem Standort nicht nur Forschung und Entwicklung betrieben wird, sondern auch die Serienfertigung ein wichtiger Teil bleibt“, sagte Otto.

Auch das Land Berlin unterstützt das gemeinsame Vorhaben von Mercedes und Siemens in Marienfelde. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) übernimmt die Patenschaft für die Kooperation. Die Senatskanzlei will die Industriefirmen mit Start-ups und Forschungspartnern vernetzten. Zudem könnten einzelne Vorhaben über Förderprogramme des Landes unterstützt werden.

Wirtschaftssenatorin: Marienfelde wird Zukunftsstandort der Autoindustrie

Mercedes-Benz und Siemens seien schon seit langem eng mit der Hauptstadt verbunden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Montag. „Die heute unterzeichnete Vereinbarung ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Berlin. Marienfelde als einer der ältesten Standorte von Daimler wird zum digitalen Zukunftsstandort der Automobilindustrie. Unsere Stadt mit der boomenden Digitalwirtschaft, den internationalen Talenten und der modernen Industrie ist der richtige Ort, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht“, sagte Pop weiter. Mit der Wirtschafts- und Technologieförderung des Landes solle die Kooperation bestmöglich unterstützt werden, kündigte sie an.