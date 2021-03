Füchse peilen Viertelfinale der European League an

Berlin (dpa) – Die Füchse Berlin gehen nach der Heimniederlage gegen Leipzig in der Handball-Bundesliga das Rückspiel im Achtelfinale der European League gegen die Fivers Wien bewusst vorsichtig an. "Wir gehen mit einem Vorsprung in das Spiel, das ist für uns wichtig, dürfen uns darauf aber nicht darauf ausruhen", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) auf der vereinseigenen Internetseite, "wir kennen die Fivers jetzt, müssen uns aber dieses Mal von Anfang an an das Tempospiel der Wiener anpassen und fokussiert in das Spiel gehen." Das Hinspiel in Wien hatten die Füchse mit 35:27 deutlich gewonnen.

Allerdings hatten die Berliner besonders im ersten Spielabschnitt zu kämpfen und kamen erst nach der Pause zu dem Auswärtserfolg. Und auch gegen Leipzig hatten die Füchse eine sehr schlechte erste Halbzeit hingelegt. Siewert, der den Einzug in die nächste Runde als "sehr, sehr wichtig" bezeichnete, hofft nun darauf, dass seine Spieler auch in den ersten 30 Minuten wach sind.

Auf ein Quartett muss Siewert dabei verzichten. Dejan Milosavljev und Milos Vujovic fallen wegen Verletzungen im Fußbereich aus, Hans Lindberg und Jacob Holm werden nach ihrer Corona-Infektion am Dienstag erneut ausführlich ärztlich untersucht. Bei den vier Spielern ist selbst ein Einsatz am kommenden Sonntag in der Bundesliga bei FrischAuf Göppingen nicht gesichert.

Die beiden Dänen stehen auf keinen Fall zur Verfügung. Siewert hofft dagegen, bald wieder auf Torhüter Milosavljev und Linksaußen Vujovic zurückgreifen zu können: "Milos ist auf einem guten Weg, dennoch müssen wir eine morgige Untersuchung abwarten. Dejans Einsatz am Sonntag ist eventuell möglich."

© dpa-infocom, dpa:210329-99-15590/2