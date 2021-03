Unbekannte beschädigen Gebäude von Immobilienfirma

Berlin. Unbekannte haben im Berliner Ortsteil Wedding das Gebäude einer Immobilienfirma beschädigt. Insgesamt 37 Scheiben von Türen und Fenstern und ein Schaukasten wurden nach Polizeiangaben demoliert. Ein oder mehrere Täter schmierten den Schriftzug "Meuterei überall" auf die Fassade des Gebäudes in der Lüderitzstraße, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt. Ob es einen Zusammenhang zu den Protesten rund um die Räumung der Kiez-Kneipe "Meuterei" in Berlin-Kreuzberg gibt, war zunächst unklar. Die "Meuterei" galt als eines der Symbole für die Verdrängung alternativer Orte in Berlin.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-12031/2