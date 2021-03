Corona in Berlin: Diese Regeln gelten ab Mittwoch

Der Senat hat die Corona-Regeln in Berlin verschärft. Was ab Mittwoch in Berlin gilt.

Der Senat hat in einer Sondersitzung am Samstag die Corona-Regeln für Berlin verschärft. Grund sind die steigenden Infektionszahlen. So liegt die Inzidenz in Berlin seit mehreren Tagen über dem kritischen Schwellenwert von 100 - und sie steigt weiter. Anbei finden Sie die wesentlichen Neuerungen der Corona-Regeln für Berlin im Überblick:

Corona-Schnelltests

- Shopping: Jeder Berliner kann sich einmal pro Woche kostenlos mit einem Corona-Schnelltest in einem der zahlreichen Testzentren in Berlin testen lassen. Der Senat möchte, dass die Bürger das auch wahrnehmen und führt sogar eine Testpflicht ein. Kunden des Einzelhandels müssen vor dem Einkaufen ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis vorweisen. Die Betreiber von Kaufhäusern und Shopping-Centern sind angehalten, für die Besucher Testmöglichkeiten zu organisieren. Ausnahmen sind Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Fleischereien oder Bäcker.

- Friseure, Kosmetikstudios, Massagesalons: Körpernahe Dienstleistungen wie Haareschneiden sind nur noch möglich, wenn vorher ein Termin vereinbart wurde und der Kunde ein tagesaktuell bescheinigtes, negatives Testergebnis vorweisen kann.

- Museen, Galerien, Gedenkstätten: Auch der Besuch von Museen oder Ähnlichem ist nur mit Anmeldung und negativem Testergebnis möglich.

- Testangebotspflicht für Arbeitnehmer: Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Arbeitnehmern zweimal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest anzubieten und ihnen auf Wunsch eine Bescheinigung auszustellen. Arbeitnehmer müssen das Testangebot nicht annehmen. Bereits seit Sonntag gilt allerdings für Arbeitnehmer mit Kundenkontakt eine Verpflichtung, sich mindestens einmal pro Woche auf Corona testen zu lassen.

- Private Treffen: Alle Bürger sind angehalten, sich auch vor privaten Treffen testen zu lassen oder sich selbst zu testen.

- Veranstaltungen: An Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als fünf Personen darf man nur mit einem negativen Corona-Test teilnehmen. Das soll auch für Parteiversammlungen, Betriebsversammlungen oder Sitzungen von Personal oder Betriebsräten gelten. Religionsausübung sowie Demonstrationen und die Tätigkeit von Parlament, Regierung und Rechtspflege bleiben davon unberührt.

Corona-Schnelltests: Hier gibt es die Gratis-Tests

FFP2-Maskenpflicht

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske wird auf geschlossene Innenräume ausgeweitet und gilt für

- Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel inklusive Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals und alle Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen (Taxis)

- Patienten beim Besuch von Arztpraxen, sofern das nicht der Behandlung entgegensteht (beispielsweise Zahnärzte)

- Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, und zwar für Besucher sowie Patienten, wenn sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen

- Kunden von Einzelhandelsgeschäften sowie in allen Betrieben mit Publikumsverkehr

- Besucher von Bibliotheken und Archiven

- in der beruflichen Bildung

- Besucher kultureller Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen

- Auch bei privaten Treffen sollen möglichst medizinische oder FFP2-Masken getragen werden.

Arbeitgeber dürfen nur noch 50 Prozent der Arbeitsplätze in Büros zeitgleich besetzen, alle anderen Beschäftigten müssen im Home Office arbeiten. Ausnahmen sind Tätigkeiten, die aus zwingenden Gründen vor Ort ausgeführt werden müssen.



