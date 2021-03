Eastside beendet Punkterunde: Ab 11. April im Halbfinale

Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben die reguläre Punkterunde in der Bundesliga auch ohne Spieleinsatz am Wochenende als Erster beendet. Die ursprünglich für Freitag angesetzte Heimpartie gegen den SV Böblingen fiel nach einer Gäste-Absage aufgrund von Terminproblemen aus und wurde mit 8:0 für das Hauptstadt-Team gewertet. Die Sonntagsbegegnung des TTC beim ESV Weil hatten die Berlinerinnen ihrerseits mit Verweis auf die Corona-Pandemie bereits vor dem Wochenende abgesagt und damit eine 0:8-Niederlage in Kauf genommen.

Dennoch schloss Eastside die Normalrunde mit 18:6 Punkten (65:31 Spiele) auf Rang eins ab und qualifizierte sich ebenso wie der Zweite DJK Kolbermoor direkt für das Playoff-Halbfinale. Die Gegner werden im Anschluss an die Normalrunde in der ersten April-Woche ermittelt. Berlin trifft dann am 11. April auf den Sieger des Duells zwischen Schwabhausen und Weil.

