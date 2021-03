Am Wochenende gab es in Berlin Konzerte unter strengen Corona-Regeln. Doch nun gibt es erst einmal einen Dämpfer.

Nach Konzert am Samstag Kultur-Modellprojekte in Berlin gestoppt

Berlin. Die Hauptstadt-Kultur muss sich wegen steigender Corona-Infektionen auf neue Härten einstellen. Modellprojekte für Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin werden gestoppt, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstagabend nach einer Senatssitzung ankündigte. Am selben Abend hatte die Berliner Clubszene noch den Konzertbetrieb unter Pandemie-Bedingungen ausprobiert. Auch in Barcelona gab es am Wochenende ein Testkonzert - in weitaus größerem Maßstab.

Konzerte und Club-Abende sind ein wichtiger Tourismus- und Wirtschaftsfaktor. Allen voran in Berlin, wo die international bekannte Clubszene am Samstagabend auf dem Holzmarkt-Gelände an der Spree eine Pilotveranstaltung ausprobierte. Zu dem ausverkauften Event kamen laut Veranstalter rund 70 Besucher, die sich vorher online anmelden, Schnelltests absolvieren und eine Maske tragen mussten. Für die Clubcommission war der Test „ein Funke der Hoffnung“.

Der Sprecher des Dachverbands, Lutz Leichsenring, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, „das war ein voller Erfolg, darauf können wir aufbauen“. Einiges könne man noch vereinheitlichen und zum Beispiel eine App nutzen. Die Clubszene sei überzeugt, sichere Räume schaffen zu können. Nun hoffe man für den Sommer auf Open-Air-Veranstaltungen mit Hygiene-Konzepten. „Ich bin guten Mutes, dass kulturelles Leben möglich ist.“ Die Gesellschaft dürfe nicht auf den nächsten Lockdown warten, sondern solle mit Testen und Impfen selbst Verantwortung übernehmen.

Doch aus dem Senat kam am Wochenende ein Dämpfer. Regierungschef Müller hatte am Samstag nach mehrstündiger Senatssitzung zwar erklärt, bisherige Projekte wie das Konzert in der Berliner Philharmonie mit 1000 Besuchern oder ein Theaterabend im Berliner Ensemble vor einer Woche seien sehr erfolgreich umgesetzt worden. Im Moment sei man aber in einer Situation, „wo man das nicht nahtlos weiterführen kann.“

Die Projekte würden zurückgestellt, sagte er. „Es ist völlig klar, dass die Modellprojekte, die wir uns vorgenommen haben, für Kultur, für Sport, möglicherweise für Gastronomie, so jetzt nicht weiter umgesetzt werden können.“

Die Pilotprojekte hatten nach monatelanger Zwangspause weit über Berlin hinaus vor allem dem Kulturbetrieb Hoffnung gegeben. Gezeigt werden sollte, dass auch in der Pandemie sichere Veranstaltungen möglich sind. Museen und Galerien in Berlin, darunter die berühmte Museumsinsel, sollen weiter bleiben offen. Besucher müssen aber künftig einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen.