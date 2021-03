Corona-Demo zieht durch Mitte

Wenige hundert Menschen demonstrieren am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin.

Berlin. Wenige hundert Menschen demonstrieren am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Vom Max-Joseph-Metzger-Platz in Wedding wollen sie zum Rosa-Luxemburg-Platz ziehen, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Mehrere Gegendemonstrationen sind angekündigt, darunter eine Kundgebung auf dem Nettelbeckplatz und ein Fahrradkorso.

Unser Reporter berichtet live von der Demo:

13.29 Uhr: Polizisten und Sicherheitsmitarbeiter schützen das Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding. Der Demonstrationszug der Corona-Verharmloser zieht vorbei, eine Demonstrantin versucht sogar auf die Ordner zuzugehen, wird aber von der Polizei gehindert.

Foto: Julian Würzer

13.11 Uhr: Der Demonstrationszug hat sich vom Max-Joseph-Metzger-Platz in Bewegung gesetzt. Über die Reinickendorfer Straße wollen die Corona-Verharmloser zum Rosa-Luxemburg-Platz. Bei einer Zwischenkundgebung auf der Reinickendorfer Straße kritisiert eine Rednerin die Teststrategie des Landes Berlin und fordert die Rücknahme aller Maßnahmen. Die Polizei ermöglicht derweil Taxis die weitere Zufahrt zum Impfzentrum in Erika-Heß-Eisstadion.



12.40 Uhr: Bereits vor dem Start des Demonstrationszugs halten sich nur einige an die Auflagen, etwa einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstände einhalten. Polizisten laufen durch die Menge und sprechen Demonstranten an. Auf der Bühne steht unter anderen der Corona-Verharmloser Captain Future.