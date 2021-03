Müllers Appell an Berliner: Kontakte stark reduzieren

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat dazu aufgerufen, die Kontakte an den Ostertagen und in den Osterferien auf ein Mindestmaß zu reduzieren. "Ich weiß, eigentlich ist es genau umgekehrt. Man sagt, es sind Feiertage, es sind Ferien. Jetzt will man doch das eine oder andere machen und erleben", räumte der SPD-Politiker am Samstagabend nach einer rund fünfeinhalbstündigen Sondersitzung des Senats ein. "Man möchte Menschen treffen. Aber diese Tage sind von entscheidender Bedeutung."

Es gebe schon eine gewisse Beruhigung im öffentlichen Leben durch die Schulferien und weil viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Urlaub hätten. Aus Müllers Sicht reicht das aber nicht. "Wir möchten Sie wirklich dringend bitten, sich bewusst zu machen, wie schwierig die jetzigen Tage, die vor uns liegen, sind. Die Inzidenzen steigen. Die Risiken steigen, und wir müssen gemeinsam darauf reagieren", warnte Müller. "Und es ist jeder und jede aufgefordert, sich das bewusst zu machen, dass man selbst eben doch etwas tun kann, um sich und andere zu schützen."

© dpa-infocom, dpa:210327-99-997783/2