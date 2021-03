200 Anwohner versammelt: Polizeiwagen von Flasche getroffen

Berlin. Bei einem nächtlichen Open-Air-Treffen in Berlin-Friedrichshain ist ein Polizeiauto mit einer Glasflasche beworfen worden. Das Heck des Autos wurde getroffen und beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach hatte sich am Freitagabend rund 200 Passanten und Anwohner am Annemirl-Bauer-Platz in der Nähe des Ostkreuzes versammelt, es sei Musik gehört und laut gesprochen worden. Als Polizisten die Menge gegen 23.15 Uhr per Lautsprecher aufforderten, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten und den Platz zu verlassen, sei die Flasche geworfen worden.

Ein Mann flüchtete laut Angaben zunächst, Polizisten verfolgten ihn. An einer Kreuzung holten die Beamten den mutmaßlichen Flaschenwerfer ein und nahmen ihn fest. Er habe sich gegen seine Festnahme gewehrt und Einsatzkräfte beleidigt, hieß es.

Später habe der 27-Jährige angegeben, er sei bei der Festnahme am Kopf verletzt worden. Laut Polizei lehnte er aber ab, dass Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung angefordert wurden.

Eine Atem-Alkoholmessung habe einen Wert von rund einem Promille ergeben. Nach der Blutentnahme kam der mutmaßliche Störer wieder frei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-995818/3