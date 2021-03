Song über geschlossene Kneipen in Berlin: Wir trauern mit Euch!

Berlin. Sich mit Freunden in einer Berliner Bar treffen oder noch ein Feierabend-Bier in einer Kneipe im Kiez trinken - das alles geht wegen der Corona-Krise seit vielen Monaten nun nicht mehr. Zahlreiche Kneipen, Bars und Cafes stehen wegen der angeordneten Schließungen sogar vor dem Aus.

Die Berliner Band Sind geht in einem am Freitag veröffentlichten Video auf geschlossene Kneipen ein. In dem 4.48 Minuten langen Song "Cafe Miami" trauern die Bandmitglieder um die Kiezkultur. Gezeigt werden in dem Clip zahlreiche geschlossene Bars, Cafes und Kneipen in Neukölln. Die Rollläden sind runter, darauf ist Graffiti zu sehen, die Lichter in den Lokalen sind aus - Staub fliegt durch den Raum. Die Corona-Tristesse wird mehr als deutlich.

"Visit Neukölln" teilte das Video am Sonnabend auf Twitter mit einer Durchhalteparole: "Herzliche Grüße an alle Kneipen, Bars, Cafés, wo immer unsere Lieblingstheken stehen! WIR VERMISSEN EUCH! HALTET DURCH!" Auch wir von der Berliner Morgenpost stehen an eurer Seite - auch wir vermissen die Kiezkultur und wollen sie zurück!

Auf dem Portal Youtube wurde das Video der Band Sind am Freitag hochgeladen und bis Sonnabendmittag 3658 Mal aufgerufen.