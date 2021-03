FDP kürt Spitzenkandidaten für Abgeordnetenhauswahl

Berlin. Die Berliner FDP wählt heute (ab 10.00 Uhr) ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wie schon 2016 tritt Sebastian Czaja (37) an, der die Partei damals nach fünf Jahren Abstinenz zurück in das Landesparlament führte und seither dort Fraktionschef ist. Auf ihrem Parteitag, der wegen der Corona-Pandemie online abgehalten wird, beschließt die FDP auch ihr Wahlprogramm. Sie setzt vor allem auf die Themen Wirtschaft, Bildung, Bauen und Wohnen sowie Digitalisierung und hofft so, die Wähler am 26. September zu überzeugen.

Bei der Wahl 2016 zog die FDP mit 6,7 Prozent der Zweitstimmen in das Abgeordnetenhaus ein. Sie bildet dort mit elf Abgeordneten die kleinste der sechs Fraktionen. Ihr designierter Spitzenkandidat Czaja war von 1999 bis 2005 Mitglied der CDU, ehe er zur FDP wechselte. Von 2006 bis 2011 saß er schon einmal im Abgeordnetenhaus. Von 2015 bis 2020 war Czaja Generalsekretär der Berliner FDP.

