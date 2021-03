Krankheiten Corona-Inzidenzwert steigt weiter in Berlin

Berlin. In Berlin steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen weiter deutlich. Innerhalb einer Woche gab es pro 100 000 Einwohner 125,3 gemeldete Ansteckungen, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag im jüngsten Lagebericht festhielt. Am Vortag lag der Wert noch bei 118,2.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin insgesamt 142 007 Infektionen registriert. Das waren 1006 mehr als am Vortag.

130 911 Menschen gelten mittlerweile als genesen (plus 506). Drei neue Todesfälle nach einer Corona-Infektion sind zu verzeichnen. Die Zahl der gestorbenen Menschen stieg damit auf 3026.

Die Berliner Corona-Ampel zeigt bei der Inzidenz weiter Rot. Beim sogenannten R-Wert bleibt sie mit 0,86 noch im grünen Bereich. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Bei Werten über 1 kann die Pandemie schwerer abklingen.

Die Lage der Krankenhäuser wird weiterhin mit Gelb angezeigt: 17,1 Prozent der Intensivbetten sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Die kritische Grenze ist in Berlin bei 25 Prozent definiert.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-972691/2