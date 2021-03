Berliner Test-Zentren halbleer

Berlin. Die Berliner lassen bisher viele Möglichkeiten für kostenlose Schnelltests ungenutzt. Dazu gebe es gegenüber dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca eine gewisse Zurückhaltung, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus einräumte. Berlin habe bisher 163 000 Dosen davon bekommen. 54 000 seien an Krankenhäuser und 34 000 an Arztpraxen gegangen. 47 000 seien in Impfzentren verwendet worden.

Wer mit einer Impfberechtigung einen Termin online buchen will, bekommt ihn für Astrazeneca bereits mit wenigen Clicks ein paar Tage später. Auf einen Biontech-Piks müssen Impfwillige in den Zentren dagegen meist bis Mai oder noch länger warten. Auch im Impfzentrum in Tegel soll ab der Woche nach Ostern der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz kommen. Nachfragen zum genauen Zuspruch zu Astrazeneca in den Zentren lässt die Pressestelle der Gesundheitsverwaltung bisher unbeantwortet.

Die Impfungen mit diesem Vakzin waren in Deutschland und mehreren anderen Staaten Mitte März kurz ausgesetzt worden, weil mehrere Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet wurden. Mittlerweile wird Astrazeneca wieder gespritzt. Der Impfstoff ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher.

Hinter vorgehaltener Hand ist aber zu hören, dass zum Beispiel viele Lehrer lieber auf Biontech warten, auch wenn das dauert. Unterdessen steigen die registrierten Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen nach Angaben des Robert Koch-Instituts besonders stark an. Von ihnen gingen auch zunehmend Übertragungen und Ausbruchsgeschehen aus. Impfungen sind für Kinder und Jugendliche noch nicht zugelassen.

Nach Angaben der Bildungsverwaltung sollen 50 000 Impf-Einladungen für das Dienstpersonal an den weiterführenden Schulen ab Freitag verschickt werden. Zuvor hätten bereits über 6000 Beschäftigte an Förderschulen und etwa 40 000 Beschäftigte an Grund- und Gemeinschaftsschulen Impf-Einladungen erhalten. Bisher habe es sehr viel Zustimmung für die Einladungen gegeben, versicherte ein Sprecher.

Als weiterer Weg aus der Pandemie gilt häufiges Testen. Die neuen Berliner Schnelltest-Zentren melden im Schnitt im Moment aber nur 60 Prozent Auslastung, die Test-To-Go-Stellen durchschnittlich 20 Prozent. Ein Anstieg der Nachfrage werde erwartet, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. In Discountern sind Selbsttests nach Lieferungen dagegen häufig schnell ausverkauft.

Seit dem 8. März haben alle Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, sich kostenfrei in Zentren auf den Erreger Sars-CoV-2 testen zu lassen. Zurzeit gibt es nach Angaben der Gesundheitsverwaltung 21 Testzentren und 171 zertifizierte Test-To-Go Stationen. Das entspreche einer Testkapazität von 512 890 Tests pro Woche.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) appellierte an die Hauptstädter, die Testmöglichkeiten zu nutzen. "Ein Schnelltest kann helfen, eine unerkannte Infektionen zu entdecken. Mit Quarantäne und PCR-Nachtestung können weitere Ansteckungen vermieden werden." Auch ein PCR-Test ist dann kostenlos.

Unterdessen wurde der Kreis der Impfberechtigten in Berlin weiter ausgeweitet. Auch Angehörige, die sich zu Hause ohne Pflegedienst um hilfsbedürftige ältere Menschen oder Kinder und Jugendliche kümmern, haben nun einen Anspruch auf eine Impfung. Sie können sich per Mail bei den Pflegestützpunkten melden.

Mittes Amtsarzt Nicolai Savaskan hatte bereits vergangene Woche gefordert, die starre Impfverordnung für alle Interessierten zu öffnen, falls Astrazeneca ein Ladenhüter bleibe. Das ist allerdings Sache des Bundes.

