Corona-Leugner Attila Hildmann hat sich einem Haftbefehl entzogen. Er hält sich jetzt laut Staatsanwaltschaft in der Türkei auf.

Corona-Leugner Haftbefehl - Attila Hildmann in die Türkei geflohen

Berlin. Der von der Berliner Justiz mit einem Haftbefehl gesuchte Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann hält sich nach Erkenntnissen der Berliner Staatsanwaltschaft derzeit in der Türkei auf. Das twitterte die Behörde am Donnerstagnachmittag. Wie es in der Meldung weiter heißt, ist mit der zeitnahen Vollstreckung des Haftbefehls nicht zu rechnen.

Attila Hildmann hält sich nach unseren Erkenntnissen derzeit in der Türkei auf. Mit der zeitnahen Vollstreckung des Haftbefehls wegen dringenden Verdachts der Volksverhetzung, der öffentl. Aufforderung zu Straftaten u. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist nicht zu rechnen. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) March 25, 2021

Mit Haftbefehl von der Justiz gesucht

Hildmann wird wegen dringenden Verdachts der Volksverhetzung, der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gesucht. Hildmann, der sich selbst „ultrarechts“ und einen „Verschwörungsprediger“ nennt, war früher als veganer Kochbuchautor bekannt. Mittlerweile organisiert er Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und tritt dort als Redner auf.

Seit November 2020 wird der Fall Hildmann zentral in Berlin bearbeitet

Im November des vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Berlin den Fall Attila Hildmann übernommen. Laut Berichten von „Süddeutscher Zeitung“, WDR und NDR geschah dies nach einem monatelangen Stillstand bei den Ermittlungen in Brandenburg: Bei der Staatsanwaltschaft am Wohnort des 39-Jährigen hätten sich etliche Anzeigen angesammelt – die Juristen hätten sich allerdings nicht für oder gegen eine Klage entscheiden können.

Medienberichten zufolge gibt es 60 Bände Akten sowie weitere 33 Fallakten zu Hildmann aus Brandenburg. Die Berliner Justiz wollte alle Anzeigen, die deutschlandweit gegen Hildmann eingehen und eingegangen waren, zentral an sich ziehen.

