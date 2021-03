"Meute bleibt" steht auf der Fassade eines Wohnhauses an der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg.

Demonstrationen Kneipen-Räumung in Kreuzberg: Widerstand angekündigt

Berlin. Gegen die Räumung der linken Kiezkneipe "Meuterei" in Berlin-Kreuzberg haben verschiedene Gruppen Proteste angekündigt. Ab 6.00 Uhr morgens sind an mehreren Stellen in Kreuzberg und Friedrichshain Demonstrationen angemeldet. Außerdem wurden im Internet "dezentrale Widerstandaktionen" der linken Szene im ganzen Stadtgebiet angekündigt.

Die Kneipe in der Reichenberger Straße, deren Mietvertrag ausgelaufen ist, soll um 8.00 Uhr geräumt werden. Seit Mittwochnachmittag hat die Polizei eine Sperrzone um die Kneipe eingerichtet und Absperrgitter aufgestellt, um Blockadeaktionen zu verhindern. Am Mittwochabend wurde zu Demonstrationen gegen die Sperrzone aufgerufen.

Am Dienstagabend hatten mehr als tausend überwiegend junge Menschen gegen die Räumung demonstriert. Die Stimmung war aggressiv, Teilnehmer schossen Raketen ab und zündeten bengalisches Feuer, Böller explodierten. Die Polizei nahm sieben Teilnehmer vorläufig fest. Es gab Anzeigen wegen Widerstandshandlungen, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung.

