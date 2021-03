Zentrum für Zukunftstechnologien in Wildau eröffnet

Wildau. Frühwarnsysteme für Epidemien, Video-Systeme für mehr Sicherheit beim Fliegen: In Wildau (Dahme-Spreewald) ist das Zentrum für Zukunftstechnologien (ZFZ) eröffnet worden. "Wir haben letztendlich Nutzer gefunden für dieses Gebäude, die dem Namen Zentrum für Zukunftstechnologien tatsächlich alle Ehre machen", sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald, Gerhard Janßen, am Mittwoch.

An dem Standort rund 30 Kilometer südöstlich von Berlin forschen und entwickeln künftig acht Hightech-Unternehmen mit insgesamt rund 250 Mitarbeitenden. Größter Mieter darunter ist das Robert Koch-Institut (RKI). An dem neuen Standort im Technologie- und Wissenschaftspark Wildau will die Einrichtung das Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Forschung über öffentliche Gesundheit errichten.

Mit neuen Technologien sollen nach RKI-Angaben große und komplexe Datenquellen nutzbar gemacht werden, um zum Beispiel Epidemien umfassender zu analysieren und Frühwarnsysteme weiterzuentwickeln. Daneben sollen Krankheitslasten, also Auswirkungen einer Krankheit wie Todesfälle und Kosten besser berechnet und komplexe Zusammenhänge visualisiert werden. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte, "dass heute und hier, ein Traum für mich in Erfüllung geht. Die Nutzung und Analyse großer und auch unstrukturierter Datenmengen, mit dem Ziel, die Gesundheit der Menschen im Lande zu verbessern".

