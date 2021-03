Unfälle Deutlich weniger Unfälle in Berlin

Potsdam. In Berlin haben sich im Januar dieses Jahres deutlich weniger Unfälle als im Vorjahreszeitraum ereignet. Insgesamt kam es zu 7602 Unfällen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von rund 31 Prozent im Vergleich zum Januar 2020. Dabei wurden 622 Menschen verletzt - im Vorjahr waren es noch fast doppelt so viele gewesen. Von den Verunglückten wurden 544 Menschen leicht (-45,8 Prozent) und 75 Menschen schwer verletzt (-55,9 Prozent). Insgesamt starben drei Menschen, verglichen mit neun Unfalltoten im Januar 2020. Einzig die Zahl der schwerwiegenden Unfälle ohne Verletzte blieb mit 125 Fällen nahezu auf dem Vorjahresniveau (-1,6 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:210324-99-950822/2