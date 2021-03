Wetter Bis zu 15 Grad am Donnerstag in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Das Grau in Grau lässt in Berlin und Brandenburg allmählich nach. Für den Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) neben einem Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten auch Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad. Mit Regen wird am Morgen zunächst nicht gerechnet, am Nachmittag könne es allerdings laut DWD mancherorts leicht nass werden.

Die Sonne lässt sich dann am Freitag öfters blicken. Nach Prognosen der Wetterexperten bleibt es bei 13 bis 16 Grad meist trocken.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-946333/2