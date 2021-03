Alba Berlin unterliegt auswärts bei den Hamburg Towers

Hamburg. Die Basketballer von Alba Berlin haben in ihrem 24. Bundesligaspiel ihre vierte Niederlage kassiert. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses bei den Hamburg Towers mit 75:90 (49:50). Ausschlaggebend war, dass die Berliner um Top-Scorer Niels Giffey (16 Punkte) die norddeutschen Gastgeber in dem Nachholspiel des achten Spieltags über weite Strecken defensiv nicht in den Griff bekamen.

Zu Beginn war das Spiel zwischen dem deutschen Meister und Pokalsieger aus Berlin und dem Aufsteiger des Jahres 2019 ein ausgeglichenes. Sowohl die Berliner, die auf den verletzten Maodo Lo und den kurzfristig erkrankten Peyton Siva verzichten mussten, als auch die Towers glänzten mit starken Wurfquoten und guter Offensive. So stand es zur Halbzeitpause 49:50 aus Berliner Sicht.

In der zweiten Halbzeit dominierten dann die Hamburger das Spiel. Angeführt von den auch aus der Distanz gut aufgelegten Top-Scorern Kameron Taylor und Terry Allen (jeweils 21 Punkte) gelang es ihnen, Stück für Stück davonzuziehen. Die Berliner hingegen bekamen offensiv wie defensiv zunehmend Probleme und wirkten mitunter etwas müde und ideenlos. Das Ergebnis waren nur 14 erzielte Punkte im dritten Viertel und ein 64:70-Rückstand.

Und auch im Schlussviertel gelang es Alba nicht mehr, sich offensiv entscheidend zu steigern. Weil die Hamburger hingegen ihre Angriffe weiterhin ebenso gut ausspielten wie sicher abschlossen, kamen die Berliner nicht mehr entscheidend heran.

