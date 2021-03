Senat verlängert Lockdown für Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD)( am Dienstag in der Senatspressekonferenz.

Berlin . Vor den Berlinerinnen und Berlinern liegen weitere harte Wochen in der Pandemie. So verlängerte der Senat am Dienstag den Lockdown bis zum 24. April und damit um knapp eine Woche mehr als von Bund und Ländern kurz zuvor bei einer nächtlichen Marathonkonferenz vereinbart. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, die Abweichung vom Bund-Länder-Beschluss habe rein formale Gründe, um weniger Termindruck zu haben. „Wir wollen uns dem anschließen, was auf Bundesebene beschlossen wurde, haben aber erst mal pauschal den größtmöglichen Zeitrahmen ausgeschöpft für Maßnahmen“, so Müller. Bund und Länder wollen am 12. April erneut über das weitere Vorgehen beraten.

Zu schärferen Corona-Beschränkungen zu Ostern fasste der Senat zunächst keine konkreten Beschlüsse. Klar aber ist, dass es nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) um die Feiertage zu einem Sonder-Lockdown kommen wird. Der Einzelhandel übte scharfe Kritik daran. Dass auch Lebensmittelgeschäfte am Gründonnerstag schließen müssten, könne zu Gedränge in den Läden an den Tagen zuvor und auch zu Engpässen bei der Versorgung führen. „Wir brauchen keine neuen Bilder von leeren Regalen“, sagte der Chef des regionalen Einzelhandelsverbandes Nils Busch-Petersen. Für die Belieferung der Geschäfte für den nun doch geöffneten Sonnabend zu Ostern sieht Busch-Petersen Engpässe voraus. „Wie sollen wir am Karfreitag eine Logistik organisieren?“, fragte er.

„Große Sorge“ vor erwartetem Kundenansturm

Auch der Handelsverband Deutschland warnte, den Lebensmittelhandel mit seinen „hervorragend funktionierenden Hygienekonzepten symbolisch für einen Tag zuzumachen“, helfe im Kampf gegen die Pandemie nicht weiter. Der Chef der Drogeriemarktkette Rossmann, die auch am Karsonnabend nicht öffnen darf, blickt mit „großer Sorge“ auf den erwarteten Kundenansturm, der zu einer „enormen Herausforderung“ werde, so Raoul Roßmann.

Wie genau die „Ruhetage“ über Ostern für Unternehmen und Arbeitnehmer gestaltet werden, blieb am Dienstag noch unklar. Man wartet darauf, dass die Bundesebene einen rechtlichen Rahmen setzt, ehe detaillierte Regeln dazu beschlossen werden. Das soll nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters in einer Sondersitzung des Senats am Donnerstag geschehen. Müller rechtfertigte die Beschlüsse der von ihm als Vorsitzendem geleiteten MPK: „Wir brauchen jetzt noch mal eine Phase, in der wir den besonderen Anstieg der Infektionen brechen können“, sagte er. Das verschaffe Zeit auf den belasteten Intensivstationen, für das Testen und Impfen.

Derby zwischen Hertha und Union ohne Zuschauer

Müller kündigte an, dass über die Ruhephase zwischen Gründonnerstag und Ostermontag keine Sport- und Kulturveranstaltungen mit Publikum stattfinden werden. Das gelte auch für das Fußballderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC. Ob die Bundesliga-Partien am Osterwochenende überhaupt ausgetragen werden, müsse auf Bundesebene entschieden werden. Die geplanten Testveranstaltungen in den nächsten Tagen sollen aber stattfinden, um einen Betrieb unter Corona-Bedingungen auszuprobieren.

Die Unternehmen will der Senat verpflichten, mehr Corona-Test für Beschäftigte anzubieten. Es gehe um eine Angebotspflicht für die Arbeitnehmer, nicht um eine Testpflicht, erläuterte Müller. „Niemand muss sich jeden Tag testen lassen.“

Müller kündigte an, dass in einem nächsten Schritt auch für die Außengastronomie ein sicherer Betrieb mit Schnelltests, Tischreservierungen im Internet und der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung erprobt werden solle. Für den Einsatz der App seien die Verträge unterzeichnet, sagte der Regierende Bürgermeister. Die Teststrategie wird in der Hauptstadt auf die Kindertagesstätten ausgeweitet. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) darf nach einem Beschluss des Senats weitere Selbsttests beschaffen. Ziel ist es, dass Eltern zu Hause vor dem Gang in die Kita die Kinder selbst testen.

