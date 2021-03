Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Kriminalität Mann löst mit Schreckschusswaffe SEK-Einsatz in Berlin aus

Berlin. Ein 54 Jahre alter Mann hat am Montagabend mit einer Schreckschusswaffe einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei im Berliner Stadtteil Rummelsburg ausgelöst. Der Mann soll gegen 21.00 Uhr zwei Menschen auf dem Gehweg der Wönnichstraße zunächst rassistisch beleidigt haben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Dann zog der Verdächtige die Waffe und richtete sie auf eine der beiden Personen. Anschließend sei er in ein Haus geflüchtet, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand.

Die alarmierte Polizei konnte die Wohnung des Mannes ausfindig machen und ihn dort festnehmen. Zudem beschlagnahmten die Beamten die Schreckschusswaffe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige wieder frei gelassen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

