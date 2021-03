Kriminalität Sieben Autos brennen in Berlin-Prenzlauer Berg

Berlin. In Berlin-Prenzlauer Berg haben in der Nacht zum Dienstag sieben Autos gebrannt. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort in der Metzer Straße. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten seien durch einen zugeparkten Hydranten verzögert worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

