LKWS fahren auch sonntags durch Brandenburg

Blick auf eine Autobahn in Brandenburg.

Potsdam. Lastwagen dürfen weiterhin an Sonn- und Feiertagen durch Brandenburg fahren. Die Ausnahmeregelung trat bereits im März vergangenen Jahres in Kraft und soll nun bis Ende Juni gelten, wie das brandenburgische Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mitteilte. Nach den Angaben vom Montag wurde die Ausnahmeregelung außerdem auf den Transport sämtlicher Waren ausgeweitet - bisher waren lediglich LKWs, die spezielle Güter geladen hatten, von den Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen ausgenommen. Die Ausnahmeregelung soll garantieren, dass Lieferketten effizient und stabil bleiben.

