Tödlicher Radfahrer-Unfall mit LKW in Berlin-Weißensee

Berlin. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin-Weißensee ein Radfahrer oder eine Radfahrerin getötet worden. Nach Angaben von Beobachtern soll sich der Unfall am Montagmorgen durch das Abbiegen des LKW ereignet haben. Die Polizei bestätigte den tödlichen Unfall an der Kreuzung Berliner Allee und Feldtmannstraße, das Abbiegen aber zunächst noch nicht und nannte auch Geschlecht und Alter des verunglückten Menschen nicht.

Es handelte sich um den sechsten Verkehrstoten in diesem Jahr. Zwei der sechs Opfer waren Radfahrer. Am vergangenen Donnerstag starb eine 56-jährige Radfahrerin in Neukölln. Sie fuhr auf dem Gehweg, überquerte dann eine Straße und wurde offenbar von einem abbiegenden LKW-Fahrer nicht gesehen. Am Mittwoch hatte ebenfalls in Neukölln ein junger Autofahrer ohne Führerschein eine 35-jährige Radfahrerin angefahren und schwer verletzt.

