Zuschauer-Pilotprojekt: Dardai fände auch Union-Fans gut

Berlin. Die Aussicht auf ein Derby vor einigen tausend Fans im Rahmen des Berliner Pilotprojektes findet auch Pal Dardai gut. Selbst wenn zum Duell von Hertha BSC beim 1. FC Union am Ostersonntag nur Anhänger der Eisernen zugelassen sein sollen. "Kein Fußballer würde sagen, Fans sind ein Nachteil, selbst wenn es nicht unsere Fans sind, sondern von Union. Sollen sie kommen", sagte der Hertha-Trainer am Montag in einem Mediengespräch. Voraussetzung sei natürlich ein genehmigtes Hygienekonzept. "Dann kann man es machen", sagte Dardai.

In Berlin wird in Kooperation der Proficlubs aus verschiedenen Teamsportarten mit der Senatsverwaltung die Rückkehr von Fans bei drei Testevents vorbereitet. Den Auftakt sollen die Berlin Volleys im Playoff-Spiel der Volleyball-Bundesliga gegen Düren am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle machen. Im Fußball steht ein Heimspiel von Union auf der Projekt-Liste. Die nächste Bundesliga-Partie im Stadion an der Alten Försterei ist das Duell gegen Hertha BSC am 4. April (18.00 Uhr/Sky).

© dpa-infocom, dpa:210322-99-920698/2