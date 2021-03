Corona in Berlin: Inzidenz bei 98,6, 545 neue Infizierte, sechs weitere Tote

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin bislang nachweislich 138.982 Menschen mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. 2998 Menschen sind in Berlin in Verbindung mit Covid-19 gestorben. 129.295 Patienten gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind in Berlin 6689 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 98,6.

Berlin. Nach einem Jahr Corona in Berlin steigen die Infektionszahlen wieder. Inzidenz, Impfungen, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Lage zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

16.57 Uhr: 83 Arztpraxen in Brandenburg bieten Impfungen gegen das Coronavirus

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hat das Modellprojekt mit Impfungen in Arztpraxen ausgeweitet. Seit Montag beteiligen sich 83 Arztpraxen und wollen in dieser Woche rund 8300 Impfungen durchführen, wie die KVBB mitteilte. In der vergangenen Woche seien in 43 Arztpraxen mehr als 4200 Menschen mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden. Gleichzeitig böten die niedergelassenen Ärzte an, auch nicht genutzte Dosen des Herstellers Astrazeneca zu impfen.

„Im Land Brandenburg impfen rund 2200 Praxen regelmäßig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Noack. „Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, muss dieses große Potenzial schnellst- und größtmöglich in die Impfkampagne einbezogen werden.“ Die vom Bund angekündigten wöchentlich 20 Dosen pro Woche seien aber bei weitem nicht ausreichend. „Ich halte bis zu 200.000 Impfungen pro Woche in den Praxen für möglich“, erklärte Nock. Er forderte, den Praxen deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen landesweit nahe ihres Wohnorts geimpft werden könnten.

16.53 Uhr: Corona-Notbremse greift in fünf Landkreisen und in Cottbus

Nach dem Landkreis Elbe-Elster müssen vier weitere Landkreise und die Stadt Cottbus die jüngsten Corona-Lockerungen wieder zurücknehmen: Seit Montag greift auch in den Landkreisen Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Oder-Spree die sogenannte Notbremse, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überstiegen hatte. Die Kommunen informierten die Bürger aber nur teilweise auf ihren Webseiten über die erneuten Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Geschäften und Museen.

Nach der Eindämmungsverordnung des Landes sind dort private Zusammenkünfte nur noch mit einer Person eines fremden Haushalts möglich und der Einzelhandel wird weitgehend geschlossen. Geöffnet bleiben nur Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bau- und Gartenfachmärkte sowie Floristikgeschäfte. Eine Schließung von Kitas und weiterführenden Schulen ist dagegen nicht vorgesehen. Auch Friseure und Kosmetikstudios dürfen geöffnet bleiben.

16.38 Uhr: Finale der Darts Premier League 2021 steigt wegen Corona doch nicht in Berlin

Der Finalabend der Darts Premier League 2021 kann doch nicht wie geplant in Berlin stattfinden. Über diesen coronabedingten Wechsel informierte der Weltverband PDC am Montag. Stattdessen sollen alle 17 Abende des im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerbs im englischen Milton Keynes veranstaltet werden, darunter auch das ursprünglich in der deutschen Hauptstadt geplante Finale am 28. Mai. Die Premier League beginnt in diesem Jahr verspätet am Ostermontag (5. April), weil die PDC auf eine Entspannung der Corona-Lage und damit die Rückkehr von Zuschauern in den Arenen gehofft hatte.

16.35 Uhr: Nach AfD-Parteitag - Landtag fordert Abgeordnete zu Schnelltests auf

Der Landesparteitag der Brandenburger AfD am vergangenen Wochenende hat ein Nachspiel im Landtag. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke forderte die Abgeordneten am Montag dazu auf, vor den Plenarsitzungen in dieser Woche Corona-Schnelltests durchzuführen. Mehrere Fraktionen im Landtag hatten nach dem AfD-Parteitag in Frankfurt (Oder) mit mehr als 300 Teilnehmern verpflichtende Schnelltests gefordert. Im Livestream war deutlich zu sehen, dass zahlreiche Teilnehmer während des zweitägigen Parteitags Hygieneregeln wie Abstandhalten und das Tragen einer Maske missachtet hatten. Abgeordnete hätten als Volksvertreter eine Vorbildfunktion, hieß es dazu aus dem Landtag.

16.09 Uhr: 545 Neuinfektionen, sechs weitere Tote, Inzidenz bei 98,6

In Berlin sind sechs weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2998.

545 neue Infektionen wurden bestätigt, 219 waren es gestern. Marzahn-Hellersdorf hat keine Daten übermittelt. 6689 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 6595 waren es gestern. 129.295 Menschen gelten inzwischen als genesen.

186 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, acht Personen mehr als gestern. 570 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 15 Patienten mehr als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 15,8 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 98,6 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl steht mit 1,06 weiter auf Grün.

In Berlin wurden nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts bislang 507.197 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 9,4 Prozent für die Erstimpfung und bei 4,4 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die Inzidenzen in den Berliner Bezirken

16.08 Uhr: BVV in Tempelhof-Schöneberg wird erstmals auf Youtube übertragen

Viele Bezirke tagen bereits digital, nun zieht auch Tempelhof-Schöneberg nach: Die Sitzung der Bezirksverordneten am Mittwoch (24. März) findet erstmals als Video-Konferenz mit Live-Übertragung statt. Statt wie bisher in der Sporthalle in Schöneberg können Interessierte die Entscheidungen der Bezirkspolitiker live im Internet verfolgen. Ab 17 Uhr kann man im Youtube-Kanal der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zusehen. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

