Testpflicht und Quarantäne für Reiserückkehrer geplant

Osterurlauber, die ihre Ferien im Ausland verbringen wollen, müssen sich bei ihrer Rückkehr auf eine Quarantäne- und Testpflicht einstellen. Das sieht der Beschlussentwurf der SPD-geführten Länder vor, der der Berliner Morgenpost vorliegt und auf dem Corona-Gipfel an diesem Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt werden soll. Zudem soll eine Fortsetzung des derzeitigen Lockdowns bis in den April hinein beschlossen werden. Ein Datum wurde nicht genannt.

In der vergangenen Woche war die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben worden, ein Aufenthalt auf der beliebten Urlaubsinsel war damit wieder ohne Quarantäne möglich. Ein niedriger Inzidenzwert in den Urlaubsorten soll laut Beschlussentwurf nun jedoch keine Rolle mehr spielen, „da insbesondere bei beliebten Urlaubszielen damit zu rechnen ist, dass Urlauber aus zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19-Varianten leicht verbreiten können“, heißt es zur Begründung.

„Kontaktarmer Urlaub“ im eigenen Bundesland möglich

Dafür sollen touristische Reisen im eigenen Bundesland zu Ostern möglich gemacht werden. Das Konzept des „kontaktarmen Urlaubs“ soll für Bürgerinnen und Bürger des jeweils eigenen Landes mit strengen Hygieneauflagen und mit systematischen Tests ermöglicht werden. Als „kontaktarme“ Beherbergungen gelten demnach solche, bei denen eigene sanitäre Anlagen genutzt und Essen über Selbstversorgung organisiert werden kann – also für Ferienwohnungen oder Wohnwagen.

Dieser Vorschlag ist allerdings noch umstritten und muss mit den anderen Bundesländern und der Kanzlerin besprochen werden. Ebenfalls noch nicht abgestimmt ist der Beschlusspunkt, der ein Sonderprogramm des Bundes – insbesondere für den Tourismus – vorsieht, falls die Lage eine wirtschaftlich relevante Öffnung zu Ostern nicht möglich machen sollte.

Hintergrund der erneuten Fortsetzung des Lockdown ist die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse. Diese soll gezogen werden, wenn die sogenannte Inzidenz den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche stabil überschreitet. Auch in Berlin steigt die Zahl der Neuinfektionen stetig an, am Freitag lag die Inzidenz über 100; am Sonntag sank sie auf 96,2 – allerdings hatten erneut fünf Bezirke keine Daten übermittelt. In der Diskussion um die Notbremse betonte die Gesundheitsverwaltung, dass es keinen Automatismus gebe. Über jeden Schritt befinde immer der Senat. Dieser werde sich am Dienstag mit der Notbremse befassen.

Handelsverband-Chef will sofortige Öffnung der Geschäfte

Auch auf die Unternehmen sollen laut Beschlussentwurf statt der ursprünglich vorgesehenen Lockerungen nun weitere Maßnahmen zukommen, um die aktuelle Infektionsdynamik zu durchbrechen. Demnach sollen Arbeitgeber ihren Beschäftigten, die keine Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice haben, pro Woche mindestens zwei Schnelltests anbieten. Die Bundesregierung soll hierfür die entsprechenden Regelungen bis Ende März erlassen, schlagen die SPD-geführten Länder vor, zu denen auch Berlin gehört.

Unterdessen hat Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, die sofortige Öffnung der Geschäfte gefordert. Der Einzelhandel habe bei der Verbreitung des Coronavirus aufgrund guter Hygienekonzepte keine Rolle gespielt, sagte Busch-Petersen. Die derzeitige „Click & Meet“-Regelung, nach der das Einkaufen in Läden mit einem zuvor vereinbarten Termin erlaubt ist, sei „völlig unsinnig“. „Das versteht doch kein Mensch“, so der Verbandschef, der zudem mehr Hilfen fordert.