Fischers Forderung nach sechs "naiven" Minuten

Frankfurt/Main. Nach dem 2:5 in Frankfurt hat Union-Trainer Urs Fischer seinen Profis einen klaren Auftrag für die kommenden Spiele erteilt. "In sechs Minuten haben wir uns naiv verhalten. Es war zu einfach für die Eintracht", sagte der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Tag nach der Niederlage, die von drei Gegentoren zwischen der 35. und 41. Minute geprägt wurde.

"Den Gegner so einzuladen, daraus musst du lernen", betonte Fischer schon im Hinblick auf das Derby nach der Länderspiel-Phase gegen Hertha BSC. Der Tore-Doppelpack von Max Kruse reichte am 26. Spieltag nicht. "Wir haben fünf, sechs Großchancen, sind jedoch fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgegangen", sagte Fischer.

Vorwürfe aber wollte der Trainer seinem Team und speziell dem Eigentorschützen Robert Andrich nicht machen. Einen Spannungsabfall, weil die Eisernen praktisch schon den Klassenerhalt gesichert und weiterhin sogar Chancen auf einen europäischen Startplatz haben, hat Fischer nicht erkannt. "Wir gehen auf das Feld, um zu gewinnen. Das hat die Mannschaft einmal mehr gezeigt", betonte der Schweizer. "Das hat auch nichts damit zu tun, ob es um Europa geht oder nicht." Mit 38 Zählern bleibt Union auf Tabellenrang sieben, der am Saisonende die Teilnahme an der Europa Conference League bringen könnte.

Beim Eigentor von Andrich, der aus größerer Entfernung ins eigene Netz traf, sei "einiges" schiefgelaufen, sagte Fischer: "Unglücklich, das geschieht, das ist Fußball. Es ist ein Fehlerspiel." Und nach dem 1:2 wären "auch noch genügend Minuten zu spielen" gewesen. "Wegen des Fehlers habe ich eine schlaflose Nacht, aber das passiert. Die Niederlage tut dann aber schon mehr weh", sagte Andrich selbst.

