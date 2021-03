Last but not least: Der Berliner Basketballspieler Maodo Lô, der auch bei Alba spielt. Außerdem ist er in der Nationalmannschaft, hat schon 54 Länderspiele absolviert und mit Dirk Nowitzki und Dennis Schröder zusammen gespielt. Da lernt man aufeinander Acht zu geben: durch Testen!

Foto: SenBJF