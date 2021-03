„Wir sollten das eigene Handeln in Wäldern öfter überdenken“

Berlin. Raus aus dem Trubel, rein in die Natur. Die Stadt für ein paar Stunden hinter sich lassen und ein bisschen Erholung und Ruhe im Wald genießen. Seit der Corona-Pandemie zieht es viele Berliner ins Grüne. Das wird am heutigen Sonntag, dem 50. internationalen Tag der Wälder, nicht anders sein, obwohl der Wetterbericht kaum Sonnenstunden voraussagt. Was viele Besucher vielleicht nicht wissen: Im Wald gelten einige Regeln. An die halten sich allerdings nicht alle, bedauern die Förster. Deshalb gibt es den so genannten „Waldknigge“.

Einer, der weiß, wie man sich in den Wäldern verhält, ist Förster Marc Franusch. „Seit Beginn der Pandemie bemerken wir viel mehr Besucher als in den Vorjahren“, sagt Franusch. 300 Millionen Besuche seien es pro Jahr in Berliner Wäldern in normalen Jahren, seit vergangenem Jahr sei die Zahl gestiegen. „Jetzt sind an einem Wochenende so viele Menschen unterwegs wie sonst an einem sonnigen Tag in den Sommerferien oder an Ostern“, schätzt Franusch, der die Sehnsucht, aus den eigenen vier Wänden mal rauszukommen, sehr gut verstehen kann.

In seiner Aussage schwingt Freude mit, schließlich sollen die Wälder der Erholung dienen. Mit Blick auf Flora und Fauna sieht der Experte allerdings dringenden Aufklärungsbedarf. „Wir sagen nicht, dass die Besucher das mit Absicht machen. Vermutlich wissen sie es einfach nicht besser“, vermutet der Förster. Er deutet damit unter anderem auf unangeleinte Hunde, die oft fernab der Wege unterwegs sind. Jetzt sei die Zeit, in der Wildschweine und Rehe Nachwuchs bekommen, Vögel brüten. „Wir müssen verhindern, dass die Lebensgemeinschaften im Wald gestört werden. Das geht aber nur gemeinsam“, sagt Franusch und betont: „So ein Ausflug kann auch für den Hund sehr gefährlich werden, wenn sich eine Bache bedroht fühlt.“

Erhöhte Waldbrandgefahr in den Monaten März und April

Der Appell richtet sich nicht nur an Hundebesitzer, sondern auch an Spaziergänger und Fahrradfahrer. Besonders Mountainbiker würden die Strecken abseits der deutlich sichtbaren Haupt- und Nebenwege nutzen – quasi als kleines Abenteuer für zwischendurch. Es würden aber nicht nur Tiere erschreckt, sondern es werde durch die Erosionen auch der Sandboden abgetragen. Das habe zur Folge, dass Bäume instabil würden und umkippen könnten.

Bei einem Spaziergang durch einen Teil des Tegeler Forstes in Hermsdorf schaut Marc Franusch prüfend in die Baumkronen. „Die Kiefer wird es nicht schaffen“, sagt der Experte. Die Baumkrone ist licht, einige Äste sind bereits abgestorben. Ein Specht sucht in der Rinde nach Futter. Insekten könne der Vogel nur finden, wenn der Baum keine Abwehrkräfte mehr habe. Jetzt könne man zwar noch nicht ganz genau sehen, welche Bäume es schaffen und welche nicht. Das werde sich in den kommenden Wochen zeigen, sagt der Förster. Fest stünde aber, dass es in den vergangenen drei Jahren viel zu wenig geregnet habe, „die Wasserspeicher im Waldboden konnten nie richtig aufgefüllt werden“, sagt Franusch.

Gegen zu trockene Wälder kann der einzelne Besucher vielleicht nicht direkt was machen – „man kann ja schlecht mit der Gießkanne anreisen.“ Und dennoch regt Franusch an, das eigene Handeln zu überdenken. „Vielleicht muss man nicht jede Strecke mit dem Auto zurücklegen. Für einen Waldspaziergang könne man ja auch mit dem Fahrrad anreisen. Die extreme Trockenheit sei ein Produkt des Klimawandels. Bäume seien ein wichtiger Helfer gegen diesen Wandel, gleichzeitig aber auch ein Opfer, das es zu schützen gelte.

In Berliner Wäldern ist das Rauchen streng untersagt

Apropos Trockenheit: Das Rauchen ist in sämtlichen Wäldern strengstens untersagt. Das gilt nicht nur für die heißen Sommermonate. „In den Monaten März und April besteht erhöhte Waldbrandgefahr“, betont der Förster, durch das Laub vom Vorjahr, das überall auf dem Waldboden liege. „Wenn es geregnet hat, wird sich nichts entzünden. Aber meist reichen nur wenige Tage Trockenheit und das Blatt, auf das vielleicht etwas Asche oder der Zigarettenstummel fällt, brennt“, sagt Franusch.

Gar kein Verständnis hat der Waldexperte für Getränkeflaschen oder Essensverpackungen, die er und seine Kollegen in den Wäldern finden. „Das dauert Jahrhunderte, bis das abgebaut ist“, sagt Franusch. Selbst Bananenschalen sollten nicht in den Wald geworfen werden. „Wie würde es denn aussehen, wenn das jeder Besucher macht? Ich verstehe nicht, warum die Verpackungen nicht in den nächsten Mülleimer geworfen werden können.“ Für die Müllentsorgung müssen die Berliner Forsten aufkommen. Und das Geld würden die lieber in neue Bäume, die Weggestaltung oder einen Lehrpfad investieren.

Dann entdeckt der Experte am Wegesrand etwas zum Schmunzeln: Martin (15 Jahre) und Enno (14 Jahre), haben sich eine Bude aus Ästen gebaut – daran hängt ein Zettel mit der Bitte diese nicht zu zerstören. Marc Franusch prüft die Stabilität. „Alles in Ordnung“, sagt der Kenner, „wir müssen genau hinsehen, da wir für die Sicherheit zuständig sind.“ In der Nähe der Wildtiergehege im Tegeler Forst stehen einige Tipis aus Holzstämmen. „Solange die Äste nur gesammelt werden und dafür ein Baum gefällt wird, dürfen die gerne gebaut werden“, sagt Franusch. Ein Wald sei eben auch ein großer Abenteuerspielplatz.