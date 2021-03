Fehlstart statt Neustart: Corona stoppt Wasserball-Auftakt

Berlin. Der Neustart der Wasserball-Bundesliga ist nach einem Corona-Fall für Rekordmeister Spandau 04 schon wieder beendet. Beim Vierer-Turnier in Berlin wurde die Partie zwischen den Wasserfreunden und Ludwigsburg nach einem positiven Test eines Berliners am Samstag kurzfristig nicht angepfiffen. Zuvor hatte der OSC Potsdam gegen die SG Neukölln 21:8 gewonnen. Welcher Akteur betroffen ist und wie das Turnier fortgesetzt werden kann, war zunächst unklar.

Zuvor hatte es am Samstagmorgen laut Spandaus Manager Peter Röhle durchgängig negative Tests gegeben. Abgesagt wurde zumindest auch die zweite Partie der Spandauer am Samstag (17.45 Uhr) gegen Neukölln. Die nach ursprünglicher Planung letzte Begegnung des Tages zwischen Ludwigsburg und Potsdam vorzuziehen, lehnte der OSC ab. Am Sonntag stehen eigentlich nochmals drei Spiele auf dem Programm, darunter die Partie von Spandau gegen Neukölln.

In der Wasserball-Bundesliga wird der Meister in einem Notformat ermittelt. Bei zwei Vierer-Turnieren sollen an je zwei Wochenenden im März und April die Playoff-Teilnehmer ermittelt werden. Das zweite Viererturnier findet in Hannover statt.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-901908/2