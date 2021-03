Görke ist Direktkandidat der Linke für die Bundestagswahl

Neuhausen/Spree. Der ehemalige Brandenburger Finanzminister und Landtagsabgeordnete Christian Görke tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidat für die Linke in der Lausitz an. Görke sei am Samstag bei der Wahlversammlung in Neuhausen/Spree (Spree-Neiße) mit 90 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten im Wahlkreis 64 (Cottbus/Spree-Neiße) gewählt worden, teilte der Linke-Kreisverband Lausitz mit. Görke forderte in seiner Bewerbungsrede eine Sonderabgabe auf Vermögen ab 2,5 Millionen Euro zur Finanzierung der Corona-Krise und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Der 59-Jährige war von 2014 bis 2019 Finanzminister in Brandenburg.

