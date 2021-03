Die Ärzte kündigen für 2022 Tour durch Berliner Clubs an

Berlin. Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte ("True Romance") hat eine Tour durch Clubs der Hauptstadt angekündigt. Die "Berlin Tour MMXXII" soll nach Angaben vom Freitag von Mai bis August 2022 durch neun Club und Konzerthallen führen. Außerdem sind Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof vorgesehen. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Schokoladen. Tickets sollen vom 25. März (17.00) an erhältlich sein.

Die Band um Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) ist selbst in kleinen Clubs groß geworden und sorgt sich schon lange um die Zukunft der Kulturszene in der Corona-Krise. Unter anderem hatten die Ärzte mit einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben.

"Wenn das noch zwei Jahre geht, wird es keine Clubs mehr geben", sagte Gitarrist Urlaub der Deutschen Presse-Agentur vor der Veröffentlichung des jüngsten Albums "Hell". "Dann wüsste ich nicht, wo der Nachwuchs herkommen soll. Auf welcher Bühne soll der dann groß werden?"

