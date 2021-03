Beim Klimastreik von „Fridays for Future“ soll die Oberbaumbrücke bemalt werden, zudem sind Demonstrationen per Rad und Boot geplant.

Klimaprotest Fridays for Future am 25. September 2020 vor dem Brandenburger Tor.

Protest Das plant Fridays for Future am Freitag in Berlin

Berlin. Am Freitag sind in Berlin Aktionen zu den internationalen Klimastreiks von „Fridays for Future“ geplant. Die weltweiten Proteste finden zum siebten Mal statt. In Berlin ist dazu laut Veranstalter geplant, zwischen 11 und 15 Uhr die Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg zum Thema „Another World is possible“ zu bemalen.

Hinzu kommen mehrstündige Fahrraddemonstrationen ab Alexanderplatz und Rathaus Steglitz. Start ist jeweils um zwölf Uhr. Eine Bootsdemonstration beginnt um 13 Uhr an der Insel der Jugend in Treptow.

Die Klimaaktivisten fordern alle Teilnehmer dazu auf, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Teilnehmer sollen Masken tragen und Abstand halten. „Wenn ihr Symptome zeigt, auch wenn es nur eine Erkältung zu sein scheint: Bleibt zuhause!! Und gefährdet niemanden. Achtet auch auf die An- und Abreise zur Demo“, heißt es weiter..