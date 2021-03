Holzskulptur "Die Laborantin" als Botschafterin im Bundesrat

Berlin/Halle. Mit der Holzskulptur "Die Laborantin" von Marc Fromm hat Sachsen-Anhalt bis zum Jahresende eine mächtige Botschafterin im Bundesrat. Das dreieinhalb Meter hohe Kunstwerk steht während der bis Ende Oktober andauernden Ratspräsidentschaft des Landes im Lichthof des Bundesratsgebäudes in Berlin.

Der aus dem hessischen Langen stammende Fromm hat "Die Laborantin" noch vor Beginn der Corona-Pandemie in Angriff genommen. "Ursprünglich war auch eine Maske vorgesehen", sagte der 49-Jährige der dpa in Berlin zu seiner Arbeit. Mit Corona fiel die Maske für die Skulptur jedoch weg.

"Das hätte wie ein banaler Kunstgriff gewirkt", sagte Fromm. Der in Halle lebende und arbeitende Künstler wollte eine solche, "ganz andere Dynamik" vermeiden. Ohne Corona wäre die Skulptur mit Maske für ihn spannend gewesen. Später nicht mehr. Die Figur fertigte Fromm, der auch Schreiner gelernt hat, aus Lindenholz, anschließend bemalte er "Die Laborantin" mit Ölfarbe.

Die Präsentation vermittelt hat die Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Für Direktorin Manon Bursian wird so "die Vielfalt und Wirkmächtigkeit der Kunstszene aufs eindrucksvollste gezeigt". Vor allem richte "Die Laborantin" den Blick auf all jene, "die in den vergangenen Wochen und Monaten der Pandemie so herausragende Arbeit geleistet haben".

