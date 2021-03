Lothar und Brigitte Friedemann feiern an diesem Donnerstag ihren 60. Hochzeitstag. Geheiratet haben sie einst wegen einer Wohnung.

Brigitte und Lothar Friedemann leben seit 50 Jahren in ihrer Wohnung in Gropiusstadt.

Ehrentag Diamantene Hochzeit in der Gropiusstadt

Berlin. Es war ein großes privates Ereignis in einem bewegten politischen Jahr. Es war Sonnabend, der 18. März 1961 – also das Jahr des Mauerbaus – , als sich Brigitte und Lothar Friedemann das Ja-Wort gaben. Somit sind sie an diesem Donnerstag 60 Jahre verheiratet und feiern Diamantene Hochzeit.

Seit der Grundschule kennt sich das Ehepaar, aber erst, als Brigitte in die von Lothar Friedemann 1954 gegründete „Patengruppe für Hilfsbedürftige“ eingetreten ist, lernten sie sich lieben. „Wir haben älteren Menschen immer kostenlos im Haushalt geholfen. Und auch Veranstaltungen organisiert im Haus der Jugend im Pückler-Park mit Künstlern wie Willi Rose“, erklärt er.

Als Mitglied übernahm Brigitte Friedemann verschiedene Aufgaben in der Gruppe wie das Kassieren bei Veranstaltungen. Die Berliner Morgenpost habe auch des Öfteren über die Gruppe berichtet, erklärt der 83-Jährige.

Hochzeit mit Kutsche am Südstern

Nach der Schule begann Lothar Friedemann beim Bezirksamt Kreuzberg zu arbeiten, seine Frau war bis zur Geburt des ersten Kindes im Büro tätig. „Wir hatten sehr schnell geheiratet, weil wir das Glück hatten, dass wir eine Neubauwohnung bekommen haben. Und 1963 kam dann unser erstes Kind, 1965 das zweite“, erzählen die geborenen Kreuzberger.

Hätten sie innerhalb eines Vierteljahres nicht geheiratet, hätten sie die Wohnung nicht bekommen. Bis 1970 hat die Familie in Kreuzberg gelebt, danach sind sie in eine Wohnung in Gropiusstadt gezogen, wo sie jetzt seit 50 Jahren leben. Die Heirat wäre damals ganz schlicht gewesen, so groß wie heute, das habe es damals nicht gegeben, sagt Brigitte Friedemann.

Trotzdem wäre es eine wunderschöne Hochzeit gewesen, ergänzt sie. „Wir haben auch mit Kutsche geheiratet“, sagt Lothar Friedemann und zeigt ein Schwarzweißfoto. Dort stehen die beiden vor der Kutsche in Brautkleid und Anzug auf dem Weg zur Kirche am Südstern in Kreuzberg. Nach der Eheschließung wurde im Wohnzimmer der Mutter von Brigitte Friedemann mit 30 Gästen gefeiert.

Zwei Töchter, fünf Enkel und einen Urenkel

Im Standesamt in Kreuzberg ließen sie sich standesamtlich trauen. Und auch vor der Hochzeit ging es schon turbulent zu: „Der Polterabend war sehr lustig, da haben meine Kollegen ein Handwaschbecken die Treppen heruntergeworfen und noch die Hauswand beschädigt“, erinnert sich Lothar Friedemann zurück.

Die Diamantene Hochzeit wollte das Ehepaar mit der ganzen Familie eigentlich in einem Restaurant feiern. Das muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen, soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden. Denn mittlerweile hat das Ehepaar zwei Töchter, fünf Enkelkinder und seit Anfang des Jahres auch einen Urenkel.

Auf ihre Familie sind die beiden sehr stolz, das betont das Ehepaar immer wieder. „Unsere Kinder kümmern sich hervorragend um uns, sie sind immer für uns da. Auch die Enkel rufen an und fragen, ob wir etwas brauchen“, sagt Brigitte Friedemann.

Seit 52 Jahren in einem Kegelverein

Ob mit ihren Töchtern, Freunden oder nur zu zweit, die Friedemanns verreisen oft und gern und dass schon ihr Leben lang. Nie waren sie länger voneinander getrennt, alles haben sie zusammen erlebt. Gemeinsam hat das Paar die Welt bereist, war in Irland, Albanien, Uruguay, China, Griechenland und auf Zypern. Wenn es nach Lothar Friedemann geht, würde das Paar ständig unterwegs sein, Brigitte Friedemann reicht es mittlerweile mit den Reisen.

Langweilig wird ihnen aber auch in Berlin nicht, dafür sorgt vor allem Lothar Friedemann: Neben den vielen erlebten Reisen haben sie seit 45 Jahren einen Kleingarten, den sie im Sommer häufig besuchen und der sie fit hält. Seit 52 Jahren sind die Friedemanns in einem Kegelverein, den sie selbst gegründet haben. Auf das Kegeln selbst verzichten sie mittlerweile, dafür trifft sich das Paar alle 14 Tage mit den anderen Mitgliedern, erzählen über das Leben oder Verreisen gemeinsam. Wegen Corona sind sie auf das Telefon umgestiegen.

Seit 60 Jahren auch Abonnenten der Berliner Morgenpost

Durch die Pandemie hat sich ihr Leben verändert, auf viele soziale Kontakte müssen sie verzichten. Nun ist das Ehepaar die meiste Zeit zu Hause und vertreibt sich die Zeit mit Lesen, Rätseln oder Spielen. „Wir kniffeln, spielen Rummikub und noch verschiedene andere Spiele und knöpfen uns gegenseitig Geld ab. Das sind kleine Summen, die wir dann sparen. Wenn wir eine Reise machen, nehmen wir das als Taschengeld. Damit hat es einen Anreiz, das machen wir schon seit Jahren“, erzählt das Ehepaar.

Eine weitere Ablenkung bietet die Berliner Morgenpost, die sie seit 60 Jahren abonniert haben. So lange wie die beiden verheiratet sind, gibt es bei ihnen die Zeitung als Frühstückslektüre. Schon der Vater von Lothar Friedemann hatte die Zeitung gelesen, weshalb für ihn feststand, die Zeitung auch zu abonnieren. Damals wurde sogar noch persönlich abkassiert, immer für eine Woche im Voraus. Die Morgenpost gehört für die beiden einfach dazu, nach dem Frühstück wird zuerst die Zeitung gelesen. „Danach wird ein bisschen diskutiert, was in der Zeitung stand, und dann geht der Alltag los“, sagt er.