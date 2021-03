Berlin Lichtenberg: Schul-Rohbau aus Holz-Modulen ist nach elf Tagen fertig

Der erste Berliner Schulergänzungsbau in Holz-Modul-Bauweise (HOMEB) entsteht in der Lichtenberger Sewanstraße.

Berlin. In nur elf Tagen wurde der erste Berliner Schulergänzungsbau in Holz-Modul-Bauweise (HOMEB) hochgezogen. Entstanden ist er auf dem Grundstück der Bernhard-Grzimek-Grundschule an der Sewanstraße 184. Bauherr ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Nachdem der Rohbau stand, begannen die Arbeiten am Dach, der Innenausbau sowie die Gestaltung der Freianlagen. Die Übergabe an die Senatsbildungsverwaltung und den Bezirk soll planmäßig im Sommer erfolgen.

Über die Schnelligkeit des Aufbaus ist Senatsbaudirektorin Regula Lüscher begeistert: „Neben der Schnelligkeit bietet Bauen mit Holz viele weitere Vorteile: Der Baustoff ist ökologisch, bindet C02 und schafft nicht nur schöne Räume, sondern auch welche mit gutem Raumklima.“ In Zukunft werde das Material neben der Errichtung von Schulen, Kitas und Sporthallen auch eine wichtige Rolle beim Wohnungsbau spielen.

96 Holz-Module in Köpenick vorproduziert

Das dreigeschossige HOMEB Gebäude wurde als Typenentwurf konzipiert und besteht aus 96 Holz-Modulen. Die Module wurden größtenteils in Berlin-Köpenick vorproduziert und dann in einer Taktung von bis zu zehn Modulen täglich auf die Baustelle geliefert. Die Schnelligkeit ist dem Holz-Modul-System geschuldet, da durch die „trockene Bauweise“ keine Wartezeiten für abbindenden Beton anfallen, wie bei Geschoßdecken. So kann Etage für Etage weitergebaut werden, bis das letzte Modul gestellt ist.

Im Ergänzungsbau haben bis zu 416 Schüler Platz. Es gibt 16 Unterrichtsräume, acht Teilungsräume und eine Mensa. Das HOMEB ist barrierefrei und hat einen Aufzug. Bis zu 32 HOMEBs will die Senatsverwaltung in Berlin innerhalb der nächsten vier Jahre bauen. So können bis zu 13.000 neue Schulplätze schnell und in ökologisch nachhaltiger Holzbauweise entstehen.