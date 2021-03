Zwei Corona-Fälle bei den Füchsen

Berlin (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat zwei Corona-Fälle im Spielerkreis vermeldet. Nach der Rückkehr aus der Länderspielpause wurden die dänischen Nationalspieler Hans Lindberg und Jacob Holm positiv getestet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Da beide Nationalspieler noch vor dem Einstieg ins Füchse-Training kontrolliert wurden, gab es keinen Kontakt zu den Mannschaftskollegen. Der Bundesligaspielplan bleibt somit unberührt und die Berliner können am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) ihre Heimpartie gegen GWD Minden austragen.

Lindberg und Holm waren während der Länderspielpause für ihr Land zu zwei Freundschaftsspielen in Ägypten unterwegs und stehen den Füchsen Berlin bis auf weiteres nicht zur Verfügung. "Für uns ist das natürlich äußerst bitter, zwei weitere Ausfälle von so wichtigen Spielern beklagen zu müssen. In erster Linie muss man die sportliche Sicht aber hintenanstellen und hoffen, dass der Krankheitsverlauf milde ist und die Spieler keinerlei bleibende Schäden oder Einschränkungen davontragen. Für uns heißt es jetzt Kräfte bündeln, um gemeinsam erfolgreich in die nächsten Spiele zu gehen", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert.

Neben den beiden Dänen muss Siewert zudem auf Paul Drux verzichten. Der Kapitän zog sich im letzten vor der Olympia-Qualifikation eine Knieverletzung zu und musste sich anschließend einer Operation unterziehen.

