Corona in Berlin: Erzieher haben höchstes Infektionsrisiko

Berufe in der Kinderbetreuung und im Gesundheitsbereich sind besonders stark von Covid-19 betroffen, so eine Analyse der AOK Nordost.

Berlin. Erzieherinnen und Erzieher waren während der Pandemie im Jahr 2020 am häufigsten wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben. Das meldet die AOK Nordost für Berlin auf der Basis ihrer Versichertenstatistik. Von März bis Dezember haben sich demnach rund 4,5 Prozent der AOK-versicherten Erzieherinnen und Erzieher wegen dieser Diagnose arbeitsunfähig gemeldet – ein Wert, der fast dreimal so hoch liegt wie der Durchschnittswert der Beschäftigten in Berlin.

Die weiteren am stärksten von Covid-19 betroffenen Berufsgruppen in Berlin sind laut der AOK-Analyse medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte, Berufe in der Altenpflege, Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege, Ärztinnen und Ärzte, Berufe in der Lebensmittelherstellung, Bus- und Tramfahrer und -fahrerinnen, Berufe in der Haus- und Familienpflege sowie Berufe in der Hauswirtschaft.

Außerdem zeigt die Datenauswertung, dass sich Berliner Friseurinnen und Friseuere sowie Verkäuferinnen und Verkäufer seltener wegen Covid-19 krankschreiben ließen als der Durchschnitt. Beschäftigte im Gastronomieservice ließen sich sogar weniger als halb so häufig krankschreiben wie Berliner Durchschnitts-Beschäftigte, so die AOK Nordost. Auch Lehrkräfte in der Sekundarstufe haben der Datenanalyse zufolge kein signifikant erhöhtes Infektionsrisiko.

Corona-Infektionsrisiko: Nicht alle gefährdeten Gruppen haben bereits Impfangebot

„Nicht nur in Berlin, auch im gesamten Bundesgebiet haben Erzieherinnen und Erzieher laut unserer Analyse das höchste Infektionsrisiko aller Berufsgruppen. Es war daher eine richtige Entscheidung der Bundesregierung, diese Berufsgruppe in der Impfreihenfolge vorzuziehen“, sagte Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, angesichts der Ergebnisse.

In der Berliner „Top10“ der Berufe mit dem höchsten Infektionsrisiko finden sich überwiegend Beschäftigte in Gesundheitsberufen, die bereits ein Impfangebot erhalten haben oder zeitnah ein Impfangebot erhalten. Bei den Beschäftigten in der Lebensmittelherstellung auf Platz 7 und den Busfahrerinnen und Busfahrern auf Platz 8 ist das bislang anders – sie werden sich noch gedulden müssen, bevor sie eine Impfangebot bekommen.

Für die Datenanalyse wurden die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen der erwerbstätigen Berliner Versicherten der AOK Nordost von März bis Dezember 2020 berücksichtigt. Insgesamt wurden rund 4500 AU-Bescheinigungen mit einer Covid-19-Diagnose ausgewertet. Rund jeder Fünfte ist in Berlin bei der AOK Nordost versichert.

