Corona in Berlin: Inzidenz in Pankow bei 61,6, in Tempelhof-Schöneberg bei 93,7

Seit März 2020 grassiert das Coronavirus in Berlin. Seitdem haben sich in Berlin nachweislich 135.117 Menschen mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. 2942 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 126.617 Patienten gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind in Berlin 5558 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin zurzeit bei 75,1.

Inzidenzen, Todesfälle, Neuinfektionen, Impfungen, Tests: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Seit März 2020 grassiert das Coronavirus in Berlin. Inzidenz, Impfungen, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

14.01 Uhr: Senat verzichtet auf weitere Lockerungen und verschiebt Schulstart

Der Senat wird vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen vorerst keine weiteren Lockerungen für Berlin beschließen. Ursprünglich wollte der Senat weitere Öffnungen, zum Beispiel für die Außengastronomie, beschließen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 Infektionen je 100.000 Einwohner liegt. Das ist zwar der Fall, allerdings steigen die Zahlen seit zwei Wochen und könnten schon bald die 100er-Marke durchbrechen. Vor diesem Hintergrund verzichtet der Senat vorerst auf weitere Lockerungen. Zunächst soll die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abgewartet werden.

Berlin verschiebt zudem den Schulstart für die 7. bis 9. Klassen. Sie sollen jetzt erst nach den Osterferien im Wechselunterricht zurück an die Schulen kommen. Das beschloss der Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost am Dienstag. Ursprünglich sollten sie am 22. März zurückkehren.

